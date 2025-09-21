رئيس جامعة المنيا: وضع خطة تنفيذية للوصول بالطاقة الاستيعابية للمستشفيات الجامعية إلى 4 آلاف سرير

أكد رئيس جامعة المنيا الدكتور عصام فرحات، أن الجامعة وضعت خطة عمل تنفيذية طويلة الأجل للوصول بالطاقة الاستيعابية للمستشفيات الجامعية إلى 4 آلاف سرير، إلى جانب خطة قصيرة الأجل لزيادة عدد الأسرة إلى 3 آلاف سرير خلال عامين فقط، بما يواكب احتياجات المحافظة ويحقق أهداف المنظومة .



جاء ذلك خلال بحث رئيس جامعة المنيا ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل الدكتور أحمد السبكى، والوفد المرافق الخطط التفصيلية واستعدادات الجامعة لانضمام مستشفياتها الجامعية إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.



من جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي، أن المرحلة الجديدة ستشهد تعزيزًا لدور المستشفيات الجامعية، لما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وكوادر بشرية وتجهيزات طبية، مشددًا على أهمية دورها في خدمة المحافظة التي يتجاوز عدد سكانها 7 ملايين نسمة .



واستعرض رئيس جامعة المنيا إمكانات المستشفيات الجامعية والخطط المستقبلية للإنشاءات والتجهيزات، مشيرًا إلى اعتماد عدد من المستشفيات الجامعية بالمنظومة، وجارٍ استكمال إدماج باقي المستشفيات التخصصية بما يحقق رؤية الدولة في توفير رعاية صحية متكاملة ومستدامة لجميع المواطنين .



كما تناول الاجتماع إلى بحث إمكانية ميكنة المستشفيات الجامعية بنظام موحد، بما يخدم المنظومة الطبية والبحث العلمي ودعم متخذي القرار.



وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان استعدادهما التام للتعاون الكامل مع وزارة الصحة لإنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، باعتبارها هدفًا وطنيًا تضعه الدولة في مقدمة أولوياتها لخدمة المرضى في صعيد مصر.

