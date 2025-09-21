قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو ردينة: الاعتراف الدولي بفلسطين رسالة قوية لإسرائيل والولايات المتحدة
تقلبات جوية حادة ومفاجئة وظاهرة خطيرة.. بدء فصل الخريف غدًا وهذه أبرز سماته
مصر تواصل إرسال المساعدات إلى غزة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي
التحري عن فتاة اصطدمت بسيارة الفنان محمود عامر في الشيخ زايد
تشكيل برشلونة أمام خيتافي في الدوري الإسباني
6 آلاف دارس.. إجراء اختبارات رواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر
حكم كتابة جزء من الأملاك للبنات في حياة الأب .. دار الإفتاء ترد
حجم الطلب والعرض .. ما لا تعرفه عن سوق النفط العالمية
بالفيديو.. الوزراء: مدينة الدواء "جيبتو فارما" أمان دوائي لمصر واستثمار في صحة المواطن
مجلس النواب يدعو رئيس الوزراء لالقاء بيان بشأن قانون الإجراءات الجنائية
دوري أبطال إفريقيا| الترجي يضع قدما في دور المجموعات بهزيمة القوات المسلحة النيجيري
ملك الأردن لرئيس وزراء أستراليا: نرحب باعترافكم بالدولة الفلسطينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس جامعة المنيا: وضع خطة تنفيذية للوصول بالطاقة الاستيعابية للمستشفيات الجامعية إلى 4 آلاف سرير

رئيس جامعة المنيا الدكتور عصام فرحات
رئيس جامعة المنيا الدكتور عصام فرحات
أ ش أ

أكد رئيس جامعة المنيا الدكتور عصام فرحات، أن الجامعة وضعت خطة عمل تنفيذية طويلة الأجل للوصول بالطاقة الاستيعابية للمستشفيات الجامعية إلى 4 آلاف سرير، إلى جانب خطة قصيرة الأجل لزيادة عدد الأسرة إلى 3 آلاف سرير خلال عامين فقط، بما يواكب احتياجات المحافظة ويحقق أهداف المنظومة .


جاء ذلك خلال بحث رئيس جامعة المنيا ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل الدكتور أحمد السبكى، والوفد المرافق الخطط التفصيلية واستعدادات الجامعة لانضمام مستشفياتها الجامعية إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.


من جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي، أن المرحلة الجديدة ستشهد تعزيزًا لدور المستشفيات الجامعية، لما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وكوادر بشرية وتجهيزات طبية، مشددًا على أهمية دورها في خدمة المحافظة التي يتجاوز عدد سكانها 7 ملايين نسمة .


واستعرض رئيس جامعة المنيا إمكانات المستشفيات الجامعية والخطط المستقبلية للإنشاءات والتجهيزات، مشيرًا إلى اعتماد عدد من المستشفيات الجامعية بالمنظومة، وجارٍ استكمال إدماج باقي المستشفيات التخصصية بما يحقق رؤية الدولة في توفير رعاية صحية متكاملة ومستدامة لجميع المواطنين .


كما تناول الاجتماع إلى بحث إمكانية ميكنة المستشفيات الجامعية بنظام موحد، بما يخدم المنظومة الطبية والبحث العلمي ودعم متخذي القرار.


وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان استعدادهما التام للتعاون الكامل مع وزارة الصحة لإنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، باعتبارها هدفًا وطنيًا تضعه الدولة في مقدمة أولوياتها لخدمة المرضى في صعيد مصر.
 

الطاقة الاستيعابية للمستشفيات الجامعية أهداف المنظومة الهيئة العامة للرعاية الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الراقصة بوسي

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

النادي الأهلي

سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك

خناقة داخل مستشفي في المنوفية

خناقة في مستشفى عام.. القصة الكاملة لمشاجرة مرافق مريض وممرضة بمستشفى السادات بالمنوفية

الحرارة تصل 40 وتحذير من ظاهرة خطيرة.. مفاجأة بشأن طقس الأيام الـ6 المقبلة

الحرارة تصل 40 وتحذير من ظاهرة خطيرة.. مفاجأة بشأن طقس الأيام الـ6 المقبلة

صورة تعبيرية

أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك

الاعلى للاعلام

استغلال وغش.. الأعلى للإعلام يحيل واقعة قناة العاصمة الجديدة إلى النيابة العامة

ترشيحاتنا

الدكتور وليد سويدة

جمعية رجال الأعمال: طفرة مرتقبة في أعمال الاستشارات الهندسية بدعم من إقبال الخليجيين على العقار

جانب من المنتدي

رجال الأعمال المصريين: مصر وسنغافورة شريكان استراتيجيان ونعمل معا على استثمار الفرص الواعدة في مصر

البورصة المصرية

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة ختام تعاملات الأحد

بالصور

صفاء أبو السعود وأشرف زكي في عزاء شقيقة أحمد صيام

صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

الزعتر
الزعتر
الزعتر

محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يتفقدان أعمال إنشاء مستشفى السلام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

واقعة بورسعيد

بسبب الآيس .. رجل ينهي حياة زوجته في بورسعيد

كويكب عملاق

بحجم ناطحة سحاب .. مرصد القطامية يرصد كويكب عملاق يمر بالقرب من الأرض

المشير محمد حسين طنطاوي

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط .. مقبرة الإمبراطوريات

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حارس فكرة الدولة الفلسطينية

المزيد