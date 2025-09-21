قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بالزيادة الأخيرة
الإسكان: منصة الوحدات البديلة للايجار القديم جاهزة
خاص| بينهم 3 معاونين للوزير.. «الصحة» على موعد مع أكبر حركة تغييرات
من بينهم مصر.. ترامب يدعو قادة 6 دول إلى اجتماع في المكتب البيضاوي (تفاصيل)
جدول مرتبات شهر سبتمبر .. والصرف في هذا الموعد
وزير خارجية البرتغال يعلن اعتراف بلاده بدولة فلسطين
أحمد موسى يشيد بموقف نقابة الصحفيين تجاه قانون الإجراءات الجناية
ابتهاج عربي ودولي باعتراف كندا وأستراليا والمملكة المتحدة رسميا بدولة فلسطين (تقرير)
دراسة متأنية.. الديهي: قانون الإجراءات الجنائية يشبه الدستور الثاني للبلاد
فوزي: إعادة الرئيس السيسي قانون الإجراءات الجنائية للنواب تمثل ممارسة ديمقراطية راسخة
مساعد وزير الخارجية الأسبق: رؤية ترامب للمنطقة دائمًا مقصورة على مصالح إسرائيل
رياضة

الغندور عن أنباء تفاوض الأهلي مع فرناندو سانتوس: كان بيقعد رونالدو دكة

الدرديري
الدرديري
ميرنا محمود

سخر الإعلامي عمرو الدرديري  من أنباء  تفاوض الاهلي مع لتدريب الفريق عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب عمرو الدرديري:إدارة الأهلي بتدور على مدرب عنده شخصية وبيعرف يسيطر على النجوم…. راحت لمدرب كان بيقعد رونالدو دكة.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الرئيسي اليوم باستاد مختار التتش استعداداً لمواجهة حرس الحدود المقرر لها بعد غد الثلاثاء في الجولة الثامنة من منافسات مسابقة الدوري.

وكان الفريق الأحمر قد حقق فوزاً صعبا علي سيراميكا كليوباترا مما تسبب في حالة من الهدوء النسبي داخل ارجاء القلعة الحمراء عقب فترة من الضغوط الشديدة .

وحرص عماد النحاس المدير الفني المؤقت علي التأكيد بإستمرار الحظر الإعلامي وغلق التدريبات لحين انتهاء المواجهات الحالية وحتي فترة التوقف الدولي المقبلة.

مناقشة رسالة دكتوراه بأكاديمية الشرطة حول «الآليات الحديثة لتأمين المنافذ البحرية المصرية»

صفاء أبو السعود وأشرف زكي في عزاء شقيقة أحمد صيام

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

