الغندور عن أنباء تفاوض الأهلي مع فرناندو سانتوس: كان بيقعد رونالدو دكة

سخر الإعلامي عمرو الدرديري من أنباء تفاوض الاهلي مع لتدريب الفريق عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب عمرو الدرديري:إدارة الأهلي بتدور على مدرب عنده شخصية وبيعرف يسيطر على النجوم…. راحت لمدرب كان بيقعد رونالدو دكة.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الرئيسي اليوم باستاد مختار التتش استعداداً لمواجهة حرس الحدود المقرر لها بعد غد الثلاثاء في الجولة الثامنة من منافسات مسابقة الدوري.

وكان الفريق الأحمر قد حقق فوزاً صعبا علي سيراميكا كليوباترا مما تسبب في حالة من الهدوء النسبي داخل ارجاء القلعة الحمراء عقب فترة من الضغوط الشديدة .

وحرص عماد النحاس المدير الفني المؤقت علي التأكيد بإستمرار الحظر الإعلامي وغلق التدريبات لحين انتهاء المواجهات الحالية وحتي فترة التوقف الدولي المقبلة.