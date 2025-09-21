مديرية الصحة بالأسكندرية : استعراض خطة القضاء على البلهارسيا وإعلان مصر خالية من المرض

ناقشت وكيل مديرية الصحة بالأسكندرية الدكتورة حنان أنور ، الجهود الميدانية وتنسيق العمل بين الإدارات الطبية المختلفة ، لضمان التنفيذ الفعال لخطة القضاء على البلهارسيا، وتوحيد الجهود لتحقيق هدف إعلان مصر خالية من المرض خلال 2025.



استعرضت وكيل مديرية الصحة، خلال الاجتماع مع مديري المناطق الطبية ومكافحة الأمراض المتوطنة ـ إدارة البلهارسيا ، الاستراتيجية القومية لمكافحة البلهارسيا التي تتضمن فحص المترددين على العيادات الخارجية والكشف الطبي اليومي وتحويل الحالات المشتبه بها للفحص والعلاج ، وفحص العينات العشوائية وتشمل جمع عينات بول وبراز من المنازل والمدارس المستهدفة للتأكد من خلوها من البلهارسيا ، وفحص تلاميذ المدارس وصرف العلاج للحالات الإيجابية.



كما استعرضت تشكيل فرق من الأطباء والفنيين للمرور على الوحدات الصحية ، ومتابعة التنفيذ ورفع التقارير الدورية للوزارة ، والتخلص الآمن من الشرائح الإيجابية ، وتسجيل الحالات إلكترونيًا وتوفير العلاج مجانًا.

