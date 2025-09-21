طارق يحيى: الزمالك يواجه أزمة جديدة بسبب أرض أكتوبر

أكد طارق يحيى نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج “بلس 90” على قناة “النهار” الفضائية، أن نادي الزمالك تسلم بعض الخامات والمواد اللازمة لأرضيات ملاعب جديدة كان مقررًا إنشائها في فرع أكتوبر الجديد، قبل سحب الأرض.

وقال يحيى: هذه المواد لها فترة صلاحية معينة، وهي أزمة كبيرة للغاية، لأن المواد المستوردة من الخارج لها صلاحية.. ومجلس إدارة النادي سيعقد اجتماعا مهما خلال ساعات؛ للبت في بعض الأمور المهمة، منها إمكانية استقدام راعي جديد.

وأضاف: سيتم مناقشة العرض الجديد المقدم من أحد الرعاة الجدد، وهذه الأمور هامة جدًا لجلب المداخيل المالية في ظل الازمات التي تواجه فريق الكرة بسبب مستحقات اللاعبين والجهاز الفني.

وواصل: شيكو بانزا لازال موقفه غامضا، ولكن قد يكون موجودا في لقاء الجونة يوم الثلاثاء.