محمد يوسف يحسم ملف التجديدات في الأهلي: لا أحد يجبرنا على القرارات

أكد محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، أن إدارة القلعة الحمراء تتعامل مع ملف تجديد العقود والتفاوض مع اللاعبين بمنتهى الصرامة والوضوح، مشددًا على أن الأهلي لن يسمح لأي طرف بفرض شروطه على النادي.

ملف التفاوض

وقال يوسف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق عبر برنامجه الكورة مع فايق، إن التفاوض في الوقت الحالي يقتصر فقط على اللاعبين الذين تنتهي عقودهم مع نهاية الموسم الحالي، مثل أليو ديانج، أحمد عبدالقادر، وأحمد حسن "كوكا".

وأضاف: "الأهلي اشترى كل لاعبيه، ونريد الحفاظ عليهم جميعًا، لكن القرار دائمًا يعود لمصلحة النادي فقط".

رسالة للاعبين والوكلاء

وأوضح المدير الرياضي أن الأهلي يحترم جميع لاعبيه، لكنه في الوقت نفسه لن يقبل أن يُفرض عليه قرار التجديد أو التمديد من أي لاعب أو وكيل أعماله، مؤكدًا: "محدش هيجبر الأهلي إنه يمدد أو يجدد عقد إلا كما يرى الأهلي".

وأكد يوسف أن جمهور الأهلي واعٍ ويدرك جيدًا من هو اللاعب الحريص على خدمة الكيان، مشيرًا إلى أن أي لاعب لديه رغبة مغايرة فالنادي سيحترم ذلك، لكن مع حفظ كامل لحقوق الأهلي.

موقف إمام عاشور

وعن ملف إمام عاشور، أوضح يوسف أنه لا توجد أي مستجدات حتى الآن، مشددًا على أن التعامل مع جميع اللاعبين يسير وفق قواعد واضحة وعقود مُلزمة يجب على الجميع احترامها.

واختتم يوسف تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي يعمل دائمًا في إطار مؤسسي يحافظ على استقراره وقيمه، وأن الانضباط والالتزام هما أساس استمرار أي لاعب داخل صفوف الفريق.