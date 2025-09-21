قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك: أبناء النادي سبب الأزمات الأخيرة.. يتعمدون تشويه الصورة
خلال زيارتهِ لكنيسة منوف.. رئيس الكنيسة الأسقفية: ما نأخذه للحياة الأبدية هو النفوس لا المال
نجاد البرعي: مواد الحبس الاحتياطي وراء إعادة قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان
دراسة صادمة.. إهمال تنظيف الأسنان يضاعف خطر الإصابة بالسرطان
تحفظات الرئيس السيسي على قانون الاجراءات الجنائية.. المستشار محمود فوزي يوضح
أول الخريف غدا .. أمطار تكسر حرارة الصيف وتلطف الأجواء
مصر تبحث مع برنامج الغذاء العالمي تعزيز الأمن الغذائي ودعم غزة
محمد يوسف يحسم ملف التجديدات في الأهلي: لا أحد يجبرنا على القرارات
مصر تدعو لتقاسم أعباء استضافة اللاجئين وتؤكد رفضها محاولات تصفية القضية الفلسطينية
آية لتسخير الناس لك.. 3 آيات تجعل الجميع يخدمك والدنيا تحت أقدامك
خلاف بين غادة عادل ووالدها في الحلقة الأولى من مسلسل وتر حساس ٢
مصر تؤكد دعمها للجهود الإنسانية في غزة وتدعو لتعزيز دور الأمم المتحدة بمواجهة الأزمات
رياضة

محمد يوسف يحسم ملف التجديدات في الأهلي: لا أحد يجبرنا على القرارات

إسلام مقلد

أكد محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، أن إدارة القلعة الحمراء تتعامل مع ملف تجديد العقود والتفاوض مع اللاعبين بمنتهى الصرامة والوضوح، مشددًا على أن الأهلي لن يسمح لأي طرف بفرض شروطه على النادي.

ملف التفاوض

وقال يوسف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق عبر برنامجه الكورة مع فايق، إن التفاوض في الوقت الحالي يقتصر فقط على اللاعبين الذين تنتهي عقودهم مع نهاية الموسم الحالي، مثل أليو ديانج، أحمد عبدالقادر، وأحمد حسن "كوكا". 

وأضاف: "الأهلي اشترى كل لاعبيه، ونريد الحفاظ عليهم جميعًا، لكن القرار دائمًا يعود لمصلحة النادي فقط".

رسالة للاعبين والوكلاء

وأوضح المدير الرياضي أن الأهلي يحترم جميع لاعبيه، لكنه في الوقت نفسه لن يقبل أن يُفرض عليه قرار التجديد أو التمديد من أي لاعب أو وكيل أعماله، مؤكدًا: "محدش هيجبر الأهلي إنه يمدد أو يجدد عقد إلا كما يرى الأهلي".

وأكد يوسف أن جمهور الأهلي واعٍ ويدرك جيدًا من هو اللاعب الحريص على خدمة الكيان، مشيرًا إلى أن أي لاعب لديه رغبة مغايرة فالنادي سيحترم ذلك، لكن مع حفظ كامل لحقوق الأهلي.

موقف إمام عاشور

وعن ملف إمام عاشور، أوضح يوسف أنه لا توجد أي مستجدات حتى الآن، مشددًا على أن التعامل مع جميع اللاعبين يسير وفق قواعد واضحة وعقود مُلزمة يجب على الجميع احترامها.

واختتم يوسف تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي يعمل دائمًا في إطار مؤسسي يحافظ على استقراره وقيمه، وأن الانضباط والالتزام هما أساس استمرار أي لاعب داخل صفوف الفريق.

محمد يوسف الأهلي القلعة الحمراء

