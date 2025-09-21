قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك: أبناء النادي سبب الأزمات الأخيرة.. يتعمدون تشويه الصورة
خلال زيارتهِ لكنيسة منوف.. رئيس الكنيسة الأسقفية: ما نأخذه للحياة الأبدية هو النفوس لا المال
نجاد البرعي: مواد الحبس الاحتياطي وراء إعادة قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان
دراسة صادمة.. إهمال تنظيف الأسنان يضاعف خطر الإصابة بالسرطان
تحفظات الرئيس السيسي على قانون الاجراءات الجنائية.. المستشار محمود فوزي يوضح
أول الخريف غدا .. أمطار تكسر حرارة الصيف وتلطف الأجواء
مصر تبحث مع برنامج الغذاء العالمي تعزيز الأمن الغذائي ودعم غزة
محمد يوسف يحسم ملف التجديدات في الأهلي: لا أحد يجبرنا على القرارات
مصر تدعو لتقاسم أعباء استضافة اللاجئين وتؤكد رفضها محاولات تصفية القضية الفلسطينية
آية لتسخير الناس لك.. 3 آيات تجعل الجميع يخدمك والدنيا تحت أقدامك
خلاف بين غادة عادل ووالدها في الحلقة الأولى من مسلسل وتر حساس ٢
مصر تؤكد دعمها للجهود الإنسانية في غزة وتدعو لتعزيز دور الأمم المتحدة بمواجهة الأزمات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مصر تؤكد دعمها للجهود الإنسانية في غزة وتدعو لتعزيز دور الأمم المتحدة بمواجهة الأزمات

وزير الخارجية يلتقى مع وكيل الأمين العام للشئون الإنسانية في نيويورك
علي صالح

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الأحد مع "توم فليتشر" وكيل الأمين العام للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ OCHA في نيويورك.

أكد الوزير عبد العاطي على دعم مصر لأنشطة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية لتعزيز الاستجابة الفعالة للأزمات في منطقة الشرق الأوسط وبشكل خاص في الأراضى الفلسطينية المحتلة، معرباً عن التقدير للجهود والتصريحات الصادرة عن المكتب الأممي حول ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين، واحترام القانون الإنساني الدولي، ونفاذ المساعدات الإنسانية رغم العراقيل الإسرائيلية، معرباً عن التطلع لمواصلة المكتب في رصد الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة سواء فى قطاع غزة أو في الضفة الغربية وتوثيقها في تقاريرها الدورية، مقدماً التعازي في مقتل ٣٧٧ من العاملين الإنسانيين، واللذين قتل معظمهم في غزة في ٢٠٢٤، منوها بضرورة المحاسبة على أعمال القتل والتدمير بحق الشعب الفلسطيني والعاملين في المجال الإنساني بما فيهم مسئولي الأمم المتحدة.

ونوه وزير الخارجية الحرص على استئناف جهود الوساطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومواصلة توفير المساعدات الإنسانية للقطاع، لاسيما وأن مصر قدمت ٧٠% من إجمالي المساعدات رغم العراقيل الإسرائيلية، مشدداً على خطورة الأوضاع الإنسانية الكارثية داخل القطاع خاصة بعد الهجوم البري الواسع داخل غزة واستمرار إسرائيل في سياسية التجويع والإبادة سعياً لتنفيذ مخططات التهجير والذى ترفضه مصر بشكل قاطع تحت اى مسمى.

كما استعرض الوزير عبد العاطي خلال اللقاء الاستعدادات المصرية لاستضافة المؤتمر الدولى للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة فور التوصل لوقف إطلاق نار، معرباً عن التطلع للمشاركة الفعالة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية خلال المؤتمر، ومؤكداً على الاهتمام بتعزيز تواجد المكتب الأممى في مصر لاسيما على ضوء التطورات في المنطقة سواء في غزة أو في السودان، لتعزيز دوره في التفاعل الفعال مع الأزمات المتلاحقة في المنطقة.

ثمن وكيل الأمين العام للشئون الإنسانية جهود مصر واسهاماتها الملموسة في تحقيق الاستقرار في المنطقة وبما يهدف إلى احتواء الأزمات المتعددة بالتعاون مع الأمم المتحدة وهيئاتها، مؤكداً الحرص على مواصلة التنسيق وتكثيف التعاون مع مصر من أجل تخفيف المعاناة الانسانية وتعزيز الاستجابة الفعالة في مختلف القضايا.

