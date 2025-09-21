مصر تؤكد دعمها للجهود الإنسانية في غزة وتدعو لتعزيز دور الأمم المتحدة بمواجهة الأزمات

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الأحد مع "توم فليتشر" وكيل الأمين العام للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ OCHA في نيويورك.

أكد الوزير عبد العاطي على دعم مصر لأنشطة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية لتعزيز الاستجابة الفعالة للأزمات في منطقة الشرق الأوسط وبشكل خاص في الأراضى الفلسطينية المحتلة، معرباً عن التقدير للجهود والتصريحات الصادرة عن المكتب الأممي حول ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين، واحترام القانون الإنساني الدولي، ونفاذ المساعدات الإنسانية رغم العراقيل الإسرائيلية، معرباً عن التطلع لمواصلة المكتب في رصد الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة سواء فى قطاع غزة أو في الضفة الغربية وتوثيقها في تقاريرها الدورية، مقدماً التعازي في مقتل ٣٧٧ من العاملين الإنسانيين، واللذين قتل معظمهم في غزة في ٢٠٢٤، منوها بضرورة المحاسبة على أعمال القتل والتدمير بحق الشعب الفلسطيني والعاملين في المجال الإنساني بما فيهم مسئولي الأمم المتحدة.

ونوه وزير الخارجية الحرص على استئناف جهود الوساطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومواصلة توفير المساعدات الإنسانية للقطاع، لاسيما وأن مصر قدمت ٧٠% من إجمالي المساعدات رغم العراقيل الإسرائيلية، مشدداً على خطورة الأوضاع الإنسانية الكارثية داخل القطاع خاصة بعد الهجوم البري الواسع داخل غزة واستمرار إسرائيل في سياسية التجويع والإبادة سعياً لتنفيذ مخططات التهجير والذى ترفضه مصر بشكل قاطع تحت اى مسمى.

كما استعرض الوزير عبد العاطي خلال اللقاء الاستعدادات المصرية لاستضافة المؤتمر الدولى للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة فور التوصل لوقف إطلاق نار، معرباً عن التطلع للمشاركة الفعالة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية خلال المؤتمر، ومؤكداً على الاهتمام بتعزيز تواجد المكتب الأممى في مصر لاسيما على ضوء التطورات في المنطقة سواء في غزة أو في السودان، لتعزيز دوره في التفاعل الفعال مع الأزمات المتلاحقة في المنطقة.

ثمن وكيل الأمين العام للشئون الإنسانية جهود مصر واسهاماتها الملموسة في تحقيق الاستقرار في المنطقة وبما يهدف إلى احتواء الأزمات المتعددة بالتعاون مع الأمم المتحدة وهيئاتها، مؤكداً الحرص على مواصلة التنسيق وتكثيف التعاون مع مصر من أجل تخفيف المعاناة الانسانية وتعزيز الاستجابة الفعالة في مختلف القضايا.