قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك: أبناء النادي سبب الأزمات الأخيرة.. يتعمدون تشويه الصورة
خلال زيارتهِ لكنيسة منوف.. رئيس الكنيسة الأسقفية: ما نأخذه للحياة الأبدية هو النفوس لا المال
نجاد البرعي: مواد الحبس الاحتياطي وراء إعادة قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان
دراسة صادمة.. إهمال تنظيف الأسنان يضاعف خطر الإصابة بالسرطان
تحفظات الرئيس السيسي على قانون الاجراءات الجنائية.. المستشار محمود فوزي يوضح
أول الخريف غدا .. أمطار تكسر حرارة الصيف وتلطف الأجواء
مصر تبحث مع برنامج الغذاء العالمي تعزيز الأمن الغذائي ودعم غزة
محمد يوسف يحسم ملف التجديدات في الأهلي: لا أحد يجبرنا على القرارات
مصر تدعو لتقاسم أعباء استضافة اللاجئين وتؤكد رفضها محاولات تصفية القضية الفلسطينية
آية لتسخير الناس لك.. 3 آيات تجعل الجميع يخدمك والدنيا تحت أقدامك
خلاف بين غادة عادل ووالدها في الحلقة الأولى من مسلسل وتر حساس ٢
مصر تؤكد دعمها للجهود الإنسانية في غزة وتدعو لتعزيز دور الأمم المتحدة بمواجهة الأزمات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أذكار النوم الصحيحة.. 5 أدعية من السُنة تحميك من كل مكروه

أذكار النوم الصحيحة
أذكار النوم الصحيحة
أحمد سعيد

يبحث كثيرون عن أذكار النوم الصحيحة فهي ليست مجرد كلمات تُقال قبل النوم، بل هي درع من الأمان يحيط بك طوال الليل من كل مكروه، وقد بيّنت لنا السنة النبوية المطهرة عددا من الأدعية التي تقال قبل النوم، وهو ما نعرضه في السطور التالية

أذكار النوم الصحيحة

يجب على المسلم أن يحفظ أذكار النوم الصحيحة والتي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك اقتداء بسنته المباركة ومن هذه الأدعية :

  • «بِاسْمِكَ رَبِّـي وَضَعْـتُ جَنْـبي، وَبِكَ أَرْفَعُـه، فَإِن أَمْسَـكْتَ نَفْسـي فارْحَـمْها ، وَإِنْ أَرْسَلْتَـها فاحْفَظْـها بِمـا تَحْفَـظُ بِه عِبـادَكَ الصّـالِحـين». (مرة واحدة)
  • استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات
  • باسمك ربي وضعت جنبي، وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين
  • اللهم إنك خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية
  • قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَعَارَّ -أي: استيقظ- مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، الحَمْدُ لِلَّهِ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، أَوْ دَعَا، اسْتُجِيبَ لَهُ، فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلاَتُهُ» رواه البخاري.

آيات رددها النبي قبل النوم

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يردد عددا من الآيات القرآنية إلى جانب أذكار النوم ومنها: 

"اللَّـهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ".

"قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ*مَلِكِ النَّاسِ*إِلَـهِ النَّاسِ*مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ*الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ*مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ"، وكان يرددها صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات 

"قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ*مِن شَرِّ مَا خَلَقَ*وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ*وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ*وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ". ثلاث مرات.

دعاء قبل النوم لجلب الرزق

  • «اللهم سخر لى رزقى، واعصمنى من الحرص والتعب فى طلبه، ومن شغل الهم، ومن الذل للخلق، اللهم يسر لى رزقًا حلالًا، وعجل لى به يا نعم المجيب» .
  • «اللهم ياباسط اليدين بالعطايا، سبحان من قسم الأرزاق ولم ينس أحدًا، اجعل يدى عُليا بالإعطاء ولا تجعل يدى سفلى بالاستعطاء إنك على كل شىء قدير» .
  • « قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ " بفضلها يارب لا تكلنى إلى أحد ولا تحوجنى إلى أحد،وأغننى يارب عن كل أحد، يا من إليه المستند، وعليه المعتمد، عاليا على العلا فوق العلا فرد صمد، منزه فى ملكه ليس له شريك ولا ولد ورزقه ميسر يجرى على طول المدد ، يا سيدى خذ بيدى من الضلال إلى الرشد ، ونجنى من كل ضيق ونكد يا إله الفضل بحق "اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * َلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَد».
  • «اللهم إن كان رزقي في السماء فأهبطه وإن كان في الأرض فأظهره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان قليلا فكثره وبارك اللهم فيه» .
  • «اللهم سخر لي الأرزاق والفتوحات في كل وقت وساعة وهون علي كل صعب ويسر علي كل عسير اللهم أقذف في قلبي رجائك وأقطعه عمن سواك حتى لاأرجو أحدا غيرك ، اللهم وماضعفت عنه قوتي وقصر عنه عملي ولم تنتهي إليه رغبتي ولم تبلغه مسألتي ولم يجري على لساني مما أعطيت أحدا من الأولين والآخرين من اليقين فخصني به يارب العالمين » .
  • «اللهم عليك توكلت فارزقني واكفني وبك لذت فنجني مما يؤذيني أنت حسبي ونعم الوكيل اللهم أرضني بقضائك وقنعني بعطائك واجعلني من أوليائك » .
  • «اللهم ارزقني رزقا حلالا بلا كد واستجب دعائي بلا رد اللهم إني أعوذ بك من الفقر والدين وقهر الأعداء سبحان الله المفرج عن كل مكروب ومديون ومحزون» .
  • «اللهم إني أسألك أن ترزقني رزقا حلالا واسعا طيبا من غير تعب ولا مشقة ولا ضير ولانصب إنك على كل شيء قدير» .
  • «اللهم لاتجعل بيني وبينك في رزقي أحدا سواك واجعلني أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وهب لي غنى لايطغى وصحة لاتلهي».
  • «اللهم إني أسألك من فجأة الخير وأعوذ بك من فجأة الشر اللهم صب لي الخير صبا صبا، اللهم وارزقني طيبا».
أذكار النوم الصحيحة أذكار النوم دعاء قبل النوم الدعاء آيات رددها النبي قبل النوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الراقصة بوسي

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

النادي الأهلي

سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك

الحرارة تصل 40 وتحذير من ظاهرة خطيرة.. مفاجأة بشأن طقس الأيام الـ6 المقبلة

الحرارة تصل 40 وتحذير من ظاهرة خطيرة.. مفاجأة بشأن طقس الأيام الـ6 المقبلة

نادي الزمالك

إيقاف ثنائي الزمالك.. عقوبات صارمة في سابع جولات الدوري

الاعلى للاعلام

استغلال وغش.. الأعلى للإعلام يحيل واقعة قناة العاصمة الجديدة إلى النيابة العامة

صورة تعبيرية

أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك

ترشيحاتنا

زوجة ماجد المصري

زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بفستان ملفت.. شاهد

أصالة

فستان مروحة.. إطلالة أصالة تخطف الأنظار في حفلها بالساحل الشمالي

سماش برجر

بأقل التكاليف.. طريقة عمل السماش برجر في المنزل

بالصور

مناقشة رسالة دكتوراه بأكاديمية الشرطة حول «الآليات الحديثة لتأمين المنافذ البحرية المصرية»

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

صفاء أبو السعود وأشرف زكي في عزاء شقيقة أحمد صيام

صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

الزعتر
الزعتر
الزعتر

فيديو

خطورة الثوم علي الريق

تحذير عاجل.. اعرف خطورة تناول الثوم على الريق

واقعة بورسعيد

بسبب الآيس .. رجل ينهي حياة زوجته في بورسعيد

كويكب عملاق

بحجم ناطحة سحاب .. مرصد القطامية يرصد كويكب عملاق يمر بالقرب من الأرض

المشير محمد حسين طنطاوي

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

المزيد