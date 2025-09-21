خلاف بين غادة عادل ووالدها في الحلقة الأولى من مسلسل وتر حساس ٢

انطلق عرض الحلقة الأولى من مسلسل "وتر حساس 2"، اليوم الأحد، عبر قناة “ON”، وهو من بطولة مجموعة من أقوى وألمع النجوم.

وشهدت الحلقة الأولى ظهور الفنانة غادة عادل التي تقع في حب محمد علاء ويطلب منها الزواج وفي الوقت نفسه يقع خلاف بينها وبين والدها "كمال أبو رية"؛ بسبب زيجاته المتعددة.

وتكشف الحلقة عن وجود تاريخ سيء بين والد محمد علاء ووالد غادة عادل، والذي يرغب في الزواج منها؛ للانتقام لوالده.

"وتر حساس 2" من بطولة مجموعة من النجوم ومنهم محمد محمود عبدالعزيز، غادة عادل، كمال أبو رية، رانيا منصور، نبيل عيسى، وإلهام وجدي، ومحمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، تميم عبده، وآخرين، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

ويتناول المسلسل العديد من القضايا الاجتماعية المتنوعة مثل الخيانة الزوجية والصداقات والعلاقات المعقدة، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات المهمة التي تمس الأسرة والمجتمع.