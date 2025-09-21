متحف الفن الإسلامي يتلقى الأبحاث العلمية للنشر العلمي .. تفاصيل

أعلن متحف الفن الإسلامي بالقاهرة ،عن بدء تلقي الأبحاث العلمية للنشر "مجانا" بالعدد الحادي عشر بمجلة دراسات آثارية إسلامية الصادرة عن متحف الفن الإسلامي بالقاهرة.

أوضحت إدارة متحف الفن الإسلامي بالقاهرة ، أنه جارى استلام الأبحاث وحتى نهاية اكتوبر القادم ،لافتا أنه يجب إرسال الأبحاث بصيغتي word و pdf مرفق بها السيرة الذاتية للباحث وصور لوحات وأشكال البحث بصيغة (JPEG) مع مراعاة الجودة المطلوبة بقواعد النشر الخاصة بالمجلة.

يذكر أن بدأت فكرة إنشاء متحف الفن الإسلامي في عهد الخديوي إسماعيل عام 1869، لكنها لم تدخل حيّز التنفيذ إلا في عهد الخديوي توفيق عام 1880، حين قام فرانتز باشا بجمع التحف الإسلامية وعرضها في الإيوان الشرقي لجامع الحاكم بأمر الله. تغير اسم المتحف من “المتحف العربي” إلى “متحف الفن الإسلامي” في عام 1951، ليعكس طابعه الشامل للفنون الإسلامية عبر العصور.

ويتميز المتحف بواجهة مطلة على شارع بورسعيد مزخرفة بزخارف مستوحاة من العمارة الإسلامية المصرية. يحتوي على مدخلين، أحدهما في الجهة الشمالية الشرقية والآخر في الجنوبية الشرقية. يتكون من طابقين: الأول مخصص لقاعات العرض التي تضم 4400 قطعة أثرية، من بينها قاعة مخصصة لعصر محمد علي، أما الطابق الثاني فيشمل المخازن وقسم ترميم الآثار، ويضم إجمالاً أكثر من 100 ألف قطعة أثرية.

