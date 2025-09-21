منتخب مصر لشابات اليد يكتب التاريخ ويتوج ببطولة أفريقيا لأول مرة

نجح منتخب مصر للشابات لكرة اليد في تحقيق إنجاز غير مسبوق، بعد تتويجه بلقب بطولة أفريقيا للشابات للمرة الأولى في تاريخه، خلال المنافسات التي استضافتها الجزائر في الفترة من 6 إلى 13 سبتمبر الجاري.

الفراعنة يتفوقون على غينيا في النهائي

جاء التتويج التاريخي عقب فوز المنتخب المصري على نظيره الغيني في المباراة النهائية بنتيجة (25-22)، ليصنع الفريق إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل كرة اليد المصرية.

تأهل مثير عبر بوابة أنجولا

وكان المنتخب المصري قد حجز بطاقة العبور إلى المباراة النهائية بعد مواجهة قوية أمام منتخب أنجولا، تمكن خلالها الفراعنة من الفوز بفارق هدف وحيد بنتيجة (26-25)، ليؤكد الفريق شخصيته القوية وروحه القتالية.

إنجاز غير مسبوق لكرة اليد المصرية

ورغم النجاحات المتعددة التي اعتاد عليها المصريون في مختلف بطولات كرة اليد العالمية والقارية، إلا أن هذا التتويج يُعد الأول من نوعه على مستوى منتخب الشابات، ليضمن الفريق رسمياً التأهل إلى كأس العالم المقبل، ويؤكد أن قاعدة كرة اليد المصرية تواصل إنتاج جيل قادر على المنافسة في جميع المراحل العمرية.