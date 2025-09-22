رئاسة مركز الفرافرة: فتح باب التسجيل للحصول على وحدات سكنية.. التفاصيل

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، عن فتح باب التقديم للراغبين في الحصول على وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي لحصر المتقدمين وتحديد الاحتياج تمهيدا للبدء في إجراءات التقدم للحصول على وحدة سكنية طبقا للشروط المعلنة، وذلك تنفيذا لتوجيهات المحافظ أثناء اللقاء الجماهيري بمسجد الحصري بمدينة الفرافرة.

وتضمنت شروط التقديم أن يكون المتقدم مصري الجنسية وان السن لا يقل عن 21 سنة، وعدم أسبقية استفادة المتقدم أو أسرته من وحدات مدعومة من الدولة، وأن يكون التقديم لوحدة سكنية واحدة.

وتضمنت المستندات المطلوبة صورة بطاقة الرقم القومي سارية إقامة بمركز الفرافرة) وإقامة دائمة بنطاق المركز على أن تقدم الطلبات بالمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 17-9-2025 إلى يوم الخميس.