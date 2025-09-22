البرمجة والذكاء الاصطناعي في المقدمة.. العام الدراسي ينطلق بمواد جديد.. فيديو

أكد الكاتب الصحفي أسامة عبدالكريم، أن وزير التربية والتعليم لم يكتفِ بمتابعة انتظام الدراسة والزيارات المفاجئة للمدارس، بل حرص أيضًا على التحدث مع الطلاب حول المناهج الجديدة، وفي مقدمتها مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"إن الوزير أكد للطلاب أن مادة البرمجة تعد من أبرز المواد المضافة هذا العام، مشيرًا إلى أن الطالب المتفوق في هذه المادة سيحصل على فرصة تدريب لمدة عام كامل في إحدى الشركات اليابانية المتخصصة بالبرمجة، وهو ما يمثل أكبر حافز للطلاب.

وأوضح أن الوزارة تعاقدت أيضًا مع شركات مصرية متخصصة في مجال البرمجة لتكريم ومكافأة الطلاب الأوائل، بما يفتح لهم آفاقًا جديدة في سوق العمل.

وأشار إلى أن الوزير شدد على أهمية البرمجة والذكاء الاصطناعي باعتبارهما أساس المستقبل، مؤكدًا ضرورة أن يمتلك كل طالب خلفية قوية بأساسيات هذه المواد، لما لها من دور كبير في بناء أجيال قادرة على مواكبة التطورات العالمية.