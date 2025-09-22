برسالة مؤثرة .. زوجة أحمد زاهر تهنئ "ليلى وملك" ابنتيها بالتخرج

احتفلت هدى زاهر زوجة الفنان أحمد زاهر بتخرج ابنتيها ملك وليلى، وسط أجواء من الفرحة والنجاح.

وكتبت هدى زاهر زوجة الفنان أحمد زاهر عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: "الحمد لله والشكر لله النهاردة بحصد تعبي وشقايا في تربيتي لبناتي اللي اتخرجوا النهاردة وبتفوق كمان، ولله الحمد والشكر وعقبال مني ونور، ويارب افرح بيكي ياملوكة".

وعلقت زوجة أحمد زاهر مرة اخري عبر خاصية الاستوري عبر حسابها على موقع التواصل انستجرام علي صورة ابنتيها ليلي وملك:"فخورة بيكم اوي".

احتفلت الفنانة ملك أحمد زاهر بتخرجها مؤخرًا، حيث شاركت متابعيها على السوشيال ميديا صورًا من حفل التخرج رفقة شقيقتها ليلى أحمد زاهر.



شاركت الفنانة ملك أحمد زاهر، صوراً من حفل تخرجها على خاصة الاستوري بحسابها على "انستجرام"، كما شهد الحفل تخرج شقيقتها أيضاً ليلي أحمد زاهر والتي ظهرت معها في إحدي الصور.



ووجه أحمد زاهر التهنئة لابنتيه ملك وليلى، وكتب: "أحلى يوم في حياتي بناتي اتخرجوا وبتفوق.. ألف حمد وشكر يارب".