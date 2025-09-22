مهرجان الإسكندرية يوثق التاريخ السياسي للسينما المصرية بـ استفتاء الـ100 فيلم

في إنجاز توثيقي غير مسبوق، يطلق مهرجان الإسكندرية لسينما البحر المتوسط في دورته الـ42، برئاسة الناقد الأمير أباظة، “استفتاء الـ100 فيلم سياسي في في إنجاز توثيقي غير مسبوق، يطلق مهرجان الإسكندرية لسينما البحر المتوسط في دورته الـ42، برئاسة الناقد الأمير أباظة، “استفتاء الـ100 فيلم سياسي” خلال الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر المقبل، وهو الاستفتاء الذي يضم قائمة كاملة لأهم 100 فيلم سياسي في تاريخ السينما المصرية. وجاءت القائمة وفق التصويت الذي شارك فيه 43 ناقدًا وناقدة من مصر والعالم العربي، لتشمل أبرز الأعمال التي صنعت ذاكرة السينما السياسية ومنها: الكرنك، البرئ، شئ من الخوف، إحنا بتوع الأتوبيس، في بيتنا رجل، طيور الظلام، الإرهاب والكباب، العصفور، غروب وشروق، القاهرة 30، زائر الفجر، زوجة رجل مهم، المذنبون، رد قلبي، ضد الحكومة، هي فوضى، الأرض، المواطن مصري، ميرامار، اشتباك، ثرثرة فوق النيل، الراقصة والسياسي، اللعب مع الكبار، ناصر 56، أهل القمة، أيام السادات، وراء الشمس، كشف المستور، الإرهابي، الهروب، عودة الابن الضال، عمارة يعقوبيان، كتيبة الإعدام، البداية، المتمردون، طائر الليل الحزين، 18 يوم، ليلة سقوط بغداد، الصعود إلى الهاوية، جميلة، على من نطلق الرصاص، الباب المفتوح، السمان والخريف، لاشين، أغنية على الممر، بعد الموقعة، معالي الوزير، أرض الخوف، نوارة، سواق الأتوبيس، لا وقت للحب، الناصر صلاح الدين، ناجي العلي، النوم في العسل، ليل وقضبان، دم الغزال، الغول، شئ في صدري، التحويلة، الطريق إلى إيلات، السفارة في العمارة، باب الحديد، أبناء الصمت، المنسي، الشتا اللي فات، فرش وغطا، الله معنا، إعدام ميت، الرصاصة لا تزال في جيبي، عايز حقي، ولاد العم، حين ميسرة، الزوجة التانية، حدوتة مصرية، بورسعيد، مصطفى كامل، طباخ الرئيس، القضية 68، فبراير الأسود، جمال عبد الناصر، الأفوكاتو، الممر، السكرية، قصر الشوق، بين القصرين، الأيدي الناعمة، 678، الاختيار، أيام الغضب، حكايات الغريب، كيرة والجن، بداية ونهاية، زمن حاتم زهران، فيلم ثقافي، الصعاليك، إسكندرية ليه، الضيف، تراب الماس، آه يا ليل يا زمن، وظلال على الجانب الآخر.

هذا الاستفتاء أعدته الناقدة السينمائية مرفت عمر، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، بمشاركة 43 ناقدًا وناقدة من مصر والعالم العربي، ليغدو مرجعًا نقديًا وتاريخيًا يضيء على واحد من أكثر الأنواع السينمائية التباسًا وإثارة للجدل: الفيلم السياسي.

ولا يقتصر الاستفتاء على قائمة الأفلام، بل يضم مدخلًا إلى الفيلم السياسي بقلم مرفت عمر، ودراسة في دلالات التصويت بقلم الدكتور وليد سيف، ودراسة معمقة عن الموسيقى في الفيلم السياسي بقلم الدكتورة رانيا يحيى، فضلًا عن مقالات نقدية وتحليلية عن أفلام القائمة شارك فيها النقاد سمير شحاتة وطارق الشناوي وصفاء الليثي وخالد محمود وسيد محمود سلام ومرفت عمر وأحمد سعد الدين ومهدي عباس ونزار الفدعم وكاظم السلوم، ليغدو الإصدار أقرب إلى موسوعة نقدية شاملة تتيح للباحثين والقراء والمهتمين فرصة الغوص في التجربة المصرية مع السينما السياسية منذ نشأتها وحتى اليوم.

وقد جاءت مشاركة النقاد وفق الترتيب الأبجدي لتعكس تنوع المدارس النقدية وتعدد الخلفيات الثقافية، ما منح الاستفتاء مصداقية واتساعًا في الرؤية، فيما يرسّخ هذا الجهد لفكرة أن السينما السياسية ليست مجرد نوع فني، بل ذاكرة وطنية تعكس صراع الحرية مع السلطة وتحولات المجتمع عبر العقود المختلفة، ويشكل مرجعًا للباحثين وصناع الأفلام الشباب الراغبين في استلهام نماذج من تاريخ السينما ويفتح نقاشًا عن مستقبل الفيلم السياسي في ظل التطورات الراهنة.

ومع إطلاق هذا الاستفتاء يصبح بين أيدي القراء والباحثين نص تأسيسي يساعد على إعادة قراءة تاريخ السينما المصرية من خلال منظور سياسي يضع الفن في مواجهة أسئلة الواقع، ليغدو “استفتاء الـ100 فيلم سياسي” ليس مجرد احتفاء بالماضي، بل أيضًا أداة لفهم الحاضر واستشراف المستقبل