الوكيل : اتفاقيات دولية ومشروعات كبرى لتعزيز التجارة والاستثمار في أفريقيا

أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة والمهن الأفريقية، أن الاتحاد يشجع التعاون مع بلدان ثالثة من خلال إنشاء غرف ثنائية أفريقية مع الاتحاد الأوروبي والدول العربية ودول البحر الأبيض المتوسط والصين وتركيا واليابان وكوريا، وذلك بحضور رؤساء الدول.

وأوضح أن الاتحاد وقع اتفاقية مع موانئ دبي العالمية لتوفير منصة تمويل الترويج التجاري والخدمات اللوجستية مجانًا، وهو ما شهده رؤساء الاتحاد في دبي العام الماضي. كما بدأ تنفيذ مشروعات عديدة يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التجارة والاستثمار في القارة.

وأضاف الوكيل أن الاتحاد يعمل كذلك على تعزيز مبادرة تمويل التجارة بالعملة المحلية ومنصة التجارة لبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، بما يدعم النشاط الاقتصادي بين الدول الأفريقية.

وأكد أن هدف الاتحاد هو جعل أفريقيا "أرض الفرص للأفارقة"، في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية والصناعة والبنية التحتية والزراعة والمشروعات الضخمة والسياحة، مشددًا على أن هذا التوجه تحقق بفضل الدعم الكامل من الدولة المضيفة مصر، التي قدمت الدعم المالي والقانوني بموجب مرسوم رئاسي صادق عليه البرلمان، إضافة إلى دعم كل البلدان الأفريقية سواء من الحكومات أو الغرف الوطنية وأعضائها.