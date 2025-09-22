قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تُنتج لأول مرة فى مصر.. وزير الإنتاج الحربي يتابع مراحل تصنيع الطلمبات الغاطسة بمصنع 270 الحربي
بعد اعترافها بدولة فلسطين.. بريطانيا توجه رسالة لمصر: سنواصل العمل
مصر ورواندا تتوسعان في التعاون بمجالات البنية التحتية والطاقة والتعليم والصحة
الكرملين عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية: حل الدولتين السبيل الوحيد لتسوية الصراع
المفرخ السمكي بالشلال.. مشروع حيوي لدعم التنمية المستدامة في أسوان
مصر تستهدف دخول قائمة أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة والاستثمار خلال عامين
بث مباشر.. رفع العلم الفلسطيني على مبنى بعثة فلسطين في لندن
تبدأ من 50 جنيها.. أسعار استمارات البطاقة الشخصية 2025
كوريا تضع شرطا للمفاوضات مع أمريكا.. وكيم: احتفظ بذكريات طيبة مع ترامب
نجل شقيق عبد الحليم حافظ يكشف تفاصيل تسجيل منزله عالميا وعودة الزياراتlخاص
4 تماثيل و3 آلاف دولار.. سقوط عصابة النصب على مهووسي شراء الآثار بأكتوبر
رئيس الأركان الإيراني: لن نقف متفرجين وسنرد على تهديدات المتغطرسین بما يفوق التصور
اقتصاد

الوكيل : اتفاقيات دولية ومشروعات كبرى لتعزيز التجارة والاستثمار في أفريقيا

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة والمهن الأفريقية، أن الاتحاد يشجع التعاون مع بلدان ثالثة من خلال إنشاء غرف ثنائية أفريقية مع الاتحاد الأوروبي والدول العربية ودول البحر الأبيض المتوسط والصين وتركيا واليابان وكوريا، وذلك بحضور رؤساء الدول.

وأوضح أن الاتحاد وقع اتفاقية مع موانئ دبي العالمية لتوفير منصة تمويل الترويج التجاري والخدمات اللوجستية مجانًا، وهو ما شهده رؤساء الاتحاد في دبي العام الماضي. كما بدأ تنفيذ مشروعات عديدة يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التجارة والاستثمار في القارة.

وأضاف الوكيل أن الاتحاد يعمل كذلك على تعزيز مبادرة تمويل التجارة بالعملة المحلية ومنصة التجارة لبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، بما يدعم النشاط الاقتصادي بين الدول الأفريقية.

وأكد أن هدف الاتحاد هو جعل أفريقيا "أرض الفرص للأفارقة"، في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية والصناعة والبنية التحتية والزراعة والمشروعات الضخمة والسياحة، مشددًا على أن هذا التوجه تحقق بفضل الدعم الكامل من الدولة المضيفة مصر، التي قدمت الدعم المالي والقانوني بموجب مرسوم رئاسي صادق عليه البرلمان، إضافة إلى دعم كل البلدان الأفريقية سواء من الحكومات أو الغرف الوطنية وأعضائها.

