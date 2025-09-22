بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشراتها

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم الاثنين، على ارتفاع مؤشراتها حيث ارتفع مؤشرها العام بنحو 14.06 نقطة بما نسبته 0.16% ليصل إلى مستوى 8808.80 نقطة، إذ جرى تداول نحو 566 مليون سهم عبر 27 ألفا و168 صفقة نقدية بقيمة 100.8 مليون دينار كويتي.



وسجل مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعا بنحو 44.14 نقطة، بما نسبته 0.55% ليصل إلى مستوى 8083.58 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 421 مليون سهم من خلال 18 ألفا و563 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 57.2 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 7.24 نقطة بما نسبته 0.08% ليصل إلى مستوى 9424.94 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 145 مليون سهم عبر 8605 صفقات بقيمة تصل إلى نحو 43.5 مليون دينار كويتي.

كذلك سجل مؤشر "رئيسي 50" ارتفاعا بنحو 121.22 نقطة بما نسبته 1.48% ليصل إلى مستوى 8319.02 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 303 ملايين سهم عبر 11 ألفا و749 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 44.9 مليون دينار كويتي.

