عاجل
الرئيس السيسي يقرر الإفراج عن علاء عبدالفتاح و5 آخرين استجابة للمجلس القومي لحقوق الإنسان
زلزال 4.3 ريختر يضرب منطقة خليج سان فرانسيسكو
قرار جمهوري بعفو رئاسي عن علاء عبد الفتاح و5 آخرين
شهر ربيع الآخر.. فضائله وأدعية مستحبة وموعد الأيام البيض
تعويض 20 ألف جنيه لمواطن بعد العثور على حشرات داخل زجاجات مشروبات غازية بسوهاج
بعد حبسهم 3 سنوات.. الأربعاء استئناف المتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات
التضامن تطلق تدريبا ضخما لتنمية المهارات وقدرات الكوادر بالمديريات
قرار شجاع أم مخاطرة؟.. إصرار نجم الزمالك يربك الحسابات قبل القمة
ملعب الجوهرة يتزين لاستقبال مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز
قرارات النيابة بشأن دهس طالب لعاملة نظافة بالشيخ زايد
إلغاء حبس التيك توكر كروان مشاكل وتغريمه 20 ألف جنيه في قضية المنتجة
تقاليع طريفة في بداية العام الدراسي الجديد بالمحافظات .. ماذا حدث؟
اقتصاد

الذهب يتجاوز حاجز الـ3720 دولارا للأوقية وتوقعات باستمرار الارتفاع مع انخفاض الفائدة

أرشيفيه
أرشيفيه
ولاء عبد الكريم

مع افتتاح البورصة العالمية صباح اليوم "الإثنين"، ارتفعت أسعار الذهب العالمية إلى مستوى قياسي جديد متجاوزا مستوى 3720 دولارا للأوقية، بعد أن اغلق قبل إجازة نهاية الأسبوع على سعر 3,684.98، وهو نفس سعر الافتتاح مع صباح اليوم.

 اندفعت الأسعار نحو قمة تاريخية جديدة غير مسبوقة، مع اقبال المستثمرين والبنوك المركزية على شراء الذهب بعد خفض أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء الماضي ، وترقب المزيد من البيانات الأمريكية وخاصة الفيدرالي الأمريكي الذي يتوقع أن يدلى ببيانات مهمة غدا الثلاثاء حول مستقبل السياسات النقدية الأمريكية.

تأتي هذه الارتفاعات مع توقعات باستمرار اتجاه أسعار الذهب نحو الارتفاع مع نهاية العام في ظل توالي انخفاضات الفائدة المتوقعة خلال الأشهر المتبقية من 2025.

و يتوقع المستثمرون خفضين إضافيين في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر وديسمبر القادمين.

وبذلك يكون الذهب قد سجل ارتفاعا قدره 40%  منذ بداية 2025، تحت تأثير استمرار التوترات الجيوسياسية والقرارات الاقتصادية الأمريكية والسياسات المالية المتغيرة في عدة مناطق من العالم بفعل التكتلات الاقتصادية الجديدة.

وانعكس الارتفاع العالمي على السوق المصري، حيث ارتفعت أسعار الذهب صباح اليوم لتصل إلى:

عيار ٢١ سجل- 5020  جنيها مصريا للجرام 

عيار ١٨ سجل- 4300  جنيه مصريا للجرام

الجنيه الذهب- سجل 40160 جنيها مصريا دون احتساب المصنعية والضريبة

الاقتصادية الأمريكية التوترات الجيوسياسية شراء الذهب صباح يوم الإثنين ارتفعت أسعار

امام عاشور

إمام عاشور: حذفت صورتي بقميص الأهلي خوفا على ابنتي

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

الاهلي وحرس الحدود

شكري وعبد القادر في القائمة.. موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري والقناة الناقلة

كيفية تحصين الأطفال

تحصين الأطفال عند الذهاب للمدرسة.. النبي رقى أحفاده بـ12 كلمة

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل الإثنين

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

وتر حساس

وتر حساس 2.. فارق السن يثير الجدل بين كمال أبورية وغادة عادل

مهرجان بورسعيد

حفل ختام مهرجان بورسعيد السينمائي بمسرح المركز الثقافي.. اليوم

هشام خرما

هشام خرما يحيي حفلة موسيقية بصحبة الأوركسترا في المسرح الكبير بالأوبرا

طريقة عمل صوص البيح تيستى

طريقة عمل صوص البيح تيستى
طريقة عمل صوص البيح تيستى
طريقة عمل صوص البيح تيستى

تموين الشرقية: حملات مشددة للرقابة على الأسواق في الحسينية| صور

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

انهيار أسعار دودج تشالنجر هيلكات.. وعشاقها في صدمة

دودج تشالنجر
دودج تشالنجر
دودج تشالنجر

حملات مكبرة لإزالة التعديات بالبناء المخالف بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

المتهمين

عطلا حركة المرور فى موكب زفاف.. القبض على قائدى سيارتين بمدينة نصر

المتهم

غير ملتزم بالتعريفة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالشرقية

المتهم

القبض على قائد دراجة نارية تعقب فتاة وتحرش بها

سرقة هاتف

القبض على عاطل سرق هاتف محمول من داخل عيادة بأسوان

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

