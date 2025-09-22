الذهب يتجاوز حاجز الـ3720 دولارا للأوقية وتوقعات باستمرار الارتفاع مع انخفاض الفائدة

مع افتتاح البورصة العالمية صباح اليوم "الإثنين"، ارتفعت أسعار الذهب العالمية إلى مستوى قياسي جديد متجاوزا مستوى 3720 دولارا للأوقية، بعد أن اغلق قبل إجازة نهاية الأسبوع على سعر 3,684.98، وهو نفس سعر الافتتاح مع صباح اليوم.

اندفعت الأسعار نحو قمة تاريخية جديدة غير مسبوقة، مع اقبال المستثمرين والبنوك المركزية على شراء الذهب بعد خفض أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء الماضي ، وترقب المزيد من البيانات الأمريكية وخاصة الفيدرالي الأمريكي الذي يتوقع أن يدلى ببيانات مهمة غدا الثلاثاء حول مستقبل السياسات النقدية الأمريكية.

تأتي هذه الارتفاعات مع توقعات باستمرار اتجاه أسعار الذهب نحو الارتفاع مع نهاية العام في ظل توالي انخفاضات الفائدة المتوقعة خلال الأشهر المتبقية من 2025.

و يتوقع المستثمرون خفضين إضافيين في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر وديسمبر القادمين.

وبذلك يكون الذهب قد سجل ارتفاعا قدره 40% منذ بداية 2025، تحت تأثير استمرار التوترات الجيوسياسية والقرارات الاقتصادية الأمريكية والسياسات المالية المتغيرة في عدة مناطق من العالم بفعل التكتلات الاقتصادية الجديدة.

وانعكس الارتفاع العالمي على السوق المصري، حيث ارتفعت أسعار الذهب صباح اليوم لتصل إلى:

عيار ٢١ سجل- 5020 جنيها مصريا للجرام

عيار ١٨ سجل- 4300 جنيه مصريا للجرام

الجنيه الذهب- سجل 40160 جنيها مصريا دون احتساب المصنعية والضريبة