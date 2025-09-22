روابط تاريخية واحتفال مشترك.. محافظ جنوب سيناء يهنئ المملكة العربية السعودية بعيدها الوطني الـ95

شارك اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، في احتفال سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة بـعيدها الوطني الـ95،

​جاءت مشاركة المحافظ تلبيةً لدعوة تلقاها من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى القاهرة، السفير صالح بن عيد الحصيني، والمندوب الدائم للمملكة لدى جامعة الدول العربية، السفير عبد العزيز بن عبد الله المطر. وقد حضر الاحتفال عدد كبير من كبار المسؤولين والشخصيات العامة، من بينهم: الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل؛ والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف؛ والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ والدكتورة مايا مرسي ، وزيرة التضامن الاجتماعي، إضافةً إلى لفيف من الوزراء والسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية.

​وخلال الحفل، قدَّم محافظ جنوب سيناء التهنئة لسفير المملكة، مشيدًا بمتانة العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين. كما أكد أن هذه المناسبة الوطنية العزيزة تُمثّل رمزًا لمسيرة النهضة والإنجازات التي حققتها المملكة، وتُعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة والرياض. وفي السياق ذاته، أشار المحافظ إلى حرص المحافظة على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات التي تدعم العلاقات الثنائية الأخوية.

​وفي ختام الحفل، تبادل الحضور التهاني والتقطوا الصور التذكارية في أجواء احتفالية مميزة، جسّدت عمق الروابط التاريخية بين مصر والمملكة العربية السعودية.