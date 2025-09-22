قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يقرر الإفراج عن علاء عبدالفتاح و5 آخرين استجابة للمجلس القومي لحقوق الإنسان
زلزال 4.3 ريختر يضرب منطقة خليج سان فرانسيسكو
قرار جمهوري بعفو رئاسي عن علاء عبد الفتاح و5 آخرين
شهر ربيع الآخر.. فضائله وأدعية مستحبة وموعد الأيام البيض
تعويض 20 ألف جنيه لمواطن بعد العثور على حشرات داخل زجاجات مشروبات غازية بسوهاج
بعد حبسهم 3 سنوات.. الأربعاء استئناف المتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات
التضامن تطلق تدريبا ضخما لتنمية المهارات وقدرات الكوادر بالمديريات
قرار شجاع أم مخاطرة؟.. إصرار نجم الزمالك يربك الحسابات قبل القمة
ملعب الجوهرة يتزين لاستقبال مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز
قرارات النيابة بشأن دهس طالب لعاملة نظافة بالشيخ زايد
إلغاء حبس التيك توكر كروان مشاكل وتغريمه 20 ألف جنيه في قضية المنتجة
تقاليع طريفة في بداية العام الدراسي الجديد بالمحافظات .. ماذا حدث؟
محافظات

روابط تاريخية واحتفال مشترك.. محافظ جنوب سيناء يهنئ المملكة العربية السعودية بعيدها الوطني الـ95

محافظ جنوب سيناء خلال حضوره الحفل
محافظ جنوب سيناء خلال حضوره الحفل
ايمن محمد

شارك اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، في احتفال سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة بـعيدها الوطني الـ95، 

​جاءت مشاركة المحافظ تلبيةً لدعوة تلقاها من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى القاهرة، السفير صالح بن عيد الحصيني، والمندوب الدائم للمملكة لدى جامعة الدول العربية، السفير عبد العزيز بن عبد الله المطر. وقد حضر الاحتفال عدد كبير من كبار المسؤولين والشخصيات العامة، من بينهم: الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل؛ والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف؛ والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ والدكتورة مايا مرسي ، وزيرة التضامن الاجتماعي، إضافةً إلى لفيف من الوزراء والسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية.

​وخلال الحفل، قدَّم محافظ جنوب سيناء التهنئة لسفير المملكة، مشيدًا بمتانة العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين. كما أكد أن هذه المناسبة الوطنية العزيزة تُمثّل رمزًا لمسيرة النهضة والإنجازات التي حققتها المملكة، وتُعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة والرياض. وفي السياق ذاته، أشار المحافظ إلى حرص المحافظة على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات التي تدعم العلاقات الثنائية الأخوية.

​وفي ختام الحفل، تبادل الحضور التهاني والتقطوا الصور التذكارية في أجواء احتفالية مميزة، جسّدت عمق الروابط التاريخية بين مصر والمملكة العربية السعودية.

إمام عاشور: حذفت صورتي بقميص الأهلي خوفا على ابنتي

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

شكري وعبد القادر في القائمة.. موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري والقناة الناقلة

تحصين الأطفال عند الذهاب للمدرسة.. النبي رقى أحفاده بـ12 كلمة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل الإثنين

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

"مصر العربي الاشتراكي" يجتمع بمرشحيه استعدادًا للانتخابات البرلمانية المقبلة

نصبوا على مهووسي شراء الآثار بأكتوبر.. تشكيل عصابي يواجه هذه العقوبة

حزب الجبهة الوطنية يعلن تشكيل أمانة الثقافة والفنون برئاسة مدحت العدل

تموين الشرقية: حملات مشددة للرقابة على الأسواق في الحسينية| صور

انهيار أسعار دودج تشالنجر هيلكات.. وعشاقها في صدمة

حملات مكبرة لإزالة التعديات بالبناء المخالف بالشرقية

عطلا حركة المرور فى موكب زفاف.. القبض على قائدى سيارتين بمدينة نصر

غير ملتزم بالتعريفة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالشرقية

القبض على قائد دراجة نارية تعقب فتاة وتحرش بها

القبض على عاطل سرق هاتف محمول من داخل عيادة بأسوان

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

