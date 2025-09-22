قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انطلاق معرض إفريقيا للامتياز التجاري Africa Franchise Expo

معرض إفريقيا للامتياز التجاري
معرض إفريقيا للامتياز التجاري
محمد صبيح

 افتتح باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر  معرض إفريقيا للامتياز التجاريAfrica Franchise Expo، الذي يشارك فيه جهاز تنمية المشروعات  وتنظمه شركة FNB Pillars الإماراتية  (22 و23 سبتمبر الجاري) و ذلك بحضور  الدكتور رأفت عباس المشرف العام علي قطاعات التنمية بالجهاز  ولفيف من قيادات جهاز تنمية المشروعات و بمشاركة اكثر من ٨٠ علامة فرنشايز  مصرية و عربية وافريقية.

و أكد باسل رحمي حرص الجهاز على دعم رواد الأعمال من خلال إتاحة مختلف أنوع الخدمات التمويلية  و الفنية للحصول على حقوق الامتياز التجاري، وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء و رئيس مجلس ادارة الجهاز الدولة بالتوسع في برامج الجهاز و انشتطه  الهادفة إلى تنمية قطاع الامتياز التجاري (الفرنشايز) باعتباره من أهم آليات نقل الخبرات وتوفير فرص عمل للشباب.


واشار رحمي بأن مشاركة جهاز تنمية المشروعات في فعاليات هذا المعرض تعتبر خطوة استراتيجية للجهاز في أول نسخة منعقدة له بالشرق الأوسط لتعكس التزامه بدعم طموحات رواد الأعمال وتمكين ودعم المستثمرين وتعزيز مكانة قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة كأحد محركات النمو الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن هذا الحدث من شأنه أن يعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص والجهات التنموية لنشر ثقافة وفكر الامتياز التجاري في مصر، وتوعية قطاع كبير من الجمهور بنظام الامتياز التجاري وتعريفهم بفرص الاستثمار التي يقدمها.

وأضاف رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يركز على تقديم مختلف الخدمات المالية وغير المالية للشباب الذي يرغب في إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاته القائمة، إلى جانب تقديم برامج تدريب واستشارات فنية لرفع كفاءة المشروعات وضمان استدامتها، وتنظيم المعارض والملتقيات المتخصصة لربط أصحاب العلامات التجارية بالمستثمرين الجدد وتشجيع التوسع في هذا القطاع الواعد، حيث يعتبر الجهاز نظام الفرانشايز من الآليات الهامة التي يعتمد عليها ويعمل على ترويجها بين المواطنين باعتباره قطاع استثماري آمن، وفي الوقت الذي تتمتع فيه المشروعات العاملة بهذا النظام بانخفاض نسبة المخاطرة.

وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على التعاون مع عدد كبير من شركات القطاع الخاص المانحة لحق الامتياز التجاري والذي يعتبرهم الجهاز شركاء للتنمية؛ من أجل نقل خبراتهم والتكنولوجيا المتاحة لديهم للمشروعات الصغيرة الحاصلة على حق الامتياز مما يضمن نجاحهم واستمرارهم في السوق.

وكشف رحمي عن أن جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع 70 علامة تجارية من الشركات مانحة حق الامتياز التجاري، حيث من المتوقع مضاعفة هذا العدد خلال الفترة القادمة لإتاحة فرص أكبر للشباب للاستفادة من هذه العلامات التجارية الكبرى وبدء مشروعاتهم الجديدة من خلالهم وبدعم من الجهاز.

وأضاف رحمي أن الجهاز يعمل على تشجيع أصحاب المشروعات والمتوسطة و الصغيرة الناجحة للتوسع في مشروعاتهم والتحول لعلامات تجارية كبرى تساعدهم على الانتشار في الأسواق المحلية والوصول للأسواق العربية والعالمية من خلال نظام الفرنشايز  الذي يؤهلهم للتوسع في العديد من الدول العربية و الأفريقية.

باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات جهاز تنمية المشروعات

طريقة عمل الكشري المصري على أصولة

هوندا تصنع دراجة كهربائية جديدة لـ كبار السن

شركة سيارات أمريكية متورطة في رشاوى للعملاء للتنازل عن الدعاوى القضائية

ينافس الروز ماري.. زيت طبيعي خارق في علاج الشعر وانبات الفراغات

