برشلونة يعلن خضوع جافي لجراحة في الركبة

أعلن نادي برشلونة، عن خضوع جافي، لاعب الفريق لعملية جراحية بالمنظار على الركبة.

وقال نادي برشلونة في بيان عبر موقعه الرسمي: “سيخضع جافي لمنظار غدًا الثلاثاء من قبل الدكتور خوان كارلوس مونلو، تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي”.

وواصل البيان: “خضع جافي لاختبارات إجهاد رياضية مكثفة بعد انتهاء برنامجه العلاجي”.

وأوضح: “جاء ذلك للحفاظ على سلامة ركبته اليمنى من الإصابة في الغضروف الداخلي للركبة”.

ضربة للكلاسيكو ودوري الأبطال

وتبدو أبرز الخسائر المحتملة غياب جافي عن الكلاسيكو المرتقب أمام ريال مدريد يوم 26 أكتوبر، فضلًا عن مواجهة برشلونة لأولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا خلال الفترة نفسها، وهو ما يضع المدرب هانزي فليك أمام معضلة حقيقية في خط الوسط.

جدول مزدحم يزيد الأزمة

ويزداد الوضع تعقيدًا مع جدول برشلونة المزدحم قبل التوقف الدولي، حيث سيخوض سبع مباريات قوية أمام فالنسيا، نيوكاسل، خيتافي، ريال أوفييدو، ريال سوسييداد، باريس سان جيرمان، وإشبيلية.

خيارات فليك لتعويض الغياب

ومن المتوقع أن يعتمد فليك على كل من فرينكي دي يونج وبيدري إلى جانب مارك كاسادو لتعويض غياب جافي، مع احتمالية الاستعانة بمارك برنال حال استعاد جاهزيته.