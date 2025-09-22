قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تدعو عبر منصة الدول المقترضة لإصلاح الهيكل المالي العالمي وتخفيف أعباء الديون عن الدول النامية
رئيس الوزراء يشارك في إحياء الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة
21 بلدية فرنسية ترفع العلم الفلسطيني تزامنا مع استعداد فرنسا للاعتراف بدولة فلسطين
الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 33
بسبب صلاح.. رسالة قوية من ميدو للقائمين على الكرة الذهبية
ما هو الدعاء أول الصلاة؟.. 4 صيغ وردت عن النبي
ماذا يعني اعتراف أستراليا وكندا وبريطانيا بدولة فلسطين؟
ماليزيا تتسلم طائرات مسيرة من اليابان لتعزيز المراقبة البحرية في بحر الصين الجنوبي
رئيس وزراء اسكتلندا يدعو لوقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل
تحويل مدير مدرسة إلى الشئون القانونية واستبعاد آخر بالجيزة
تعاقدي مع الأهلي سليم.. رد زيزو على اتهامات الزمالك أمام شئون اللاعبين
آمال ماهر تتربع على عرش الغناء العربي في اليوبيل الفضي لموريكس دور 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيف زاهر يزف بشري سارة لجماهير الأهلي بشأن زيزو

زيزو
زيزو
ميرنا محمود

كشف الإعلامي سيف زاهر عن مفاجأة سارة لجماهير الاهلي بشأن نجم الفريق الأول لكرة القدم أحمد سيد زيزو، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب سيف زاهر : تقارير.. هناك تفاؤل في الأهلي بقدرة زيزو على اللحاق بلقاء القمة أمام الزمالك.

ولا يزال موقف أحمد مصطفى زيزو، نجم النادي الأهلي، غامضًا بشأن اللحاق بمباراة ديربي القاهرة المرتقبة أمام الزمالك، المقرر إقامتها على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

كان النادي الأهلي قد أصدر بيانًا رسميًا أعلن فيه إصابة زيزو بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة، موضحًا أن اللاعب بدأ بالفعل تنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي، مع متابعة مستمرة لحالته من أجل تجهيزه للعودة في أقرب وقت ممكن.

وبحسب ما علمه صدي البلد، فإن زيزو أصبح خارج حسابات الأهلي في مباراتي سيراميكا كليوباترا وحرس الحدود.

كما أن فرص لحاقه بمواجهة القمة أمام الزمالك تبدو ضعيفة للغاية في ظل الحاجة لوقت إضافي لاستكمال مرحلة التعافي.

ورغم تكثيف الجهاز الطبي محاولاته لتجهيز اللاعب للمشاركة في القمة، إلا أن المؤشرات الأقرب حتى الآن تؤكد صعوبة لحاق زيزو بالمباراة، ما يمثل ضربة فنية للأهلي قبل المواجهة المنتظرة.

زيزو الاهلي اصابه زيزو مباراه القمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

الاهلي وحرس الحدود

شكري وعبد القادر في القائمة.. موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري والقناة الناقلة

كيفية تحصين الأطفال

تحصين الأطفال عند الذهاب للمدرسة.. النبي رقى أحفاده بـ12 كلمة

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل الإثنين

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

افصل الكهرباء واذهب للشركة فورا في هذه الحالة

بيراميدز

بيراميدز يعلن غياب 3 لاعبين مؤثرين أمام الأهلي السعودي

ترشيحاتنا

علم فلسطين

رفع علم فلسطين على مبنى السفارة الفلسطينية في لندن

ماكرون

سفير فرنسا: زيارة ماكرون إلى العريش ساهمت في تشكيل قناعته وقراره الاعتراف بفلسطين

الكرملين": روسيا تدعم حل الدولتين بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

الكرملين": روسيا تدعم حل الدولتين بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

بالصور

شركة سيارات أمريكية متورطة في رشاوى للعملاء للتنازل عن الدعاوى القضائية

ريفيان
ريفيان
ريفيان

ينافس الروز ماري.. زيت طبيعي خارق في علاج الشعر وانبات الفراغات

علاج مشاكل الشعر
علاج مشاكل الشعر
علاج مشاكل الشعر

ينافس الروز ماري.. زيت طبيعي خارق في علاج الشعر وانبات الفراغات

علاج مشاكل الشعر
علاج مشاكل الشعر
علاج مشاكل الشعر

فوائد الضحك للصحة النفسية والجسدية.. دواء مجاني بلا وصفة طبية

فوائد الضحك للصحة النفسية والجسدية
فوائد الضحك للصحة النفسية والجسدية
فوائد الضحك للصحة النفسية والجسدية

فيديو

المتهمين

عطلا حركة المرور فى موكب زفاف.. القبض على قائدى سيارتين بمدينة نصر

المتهم

غير ملتزم بالتعريفة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالشرقية

المتهم

القبض على قائد دراجة نارية تعقب فتاة وتحرش بها

سرقة هاتف

القبض على عاطل سرق هاتف محمول من داخل عيادة بأسوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

المزيد