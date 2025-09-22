سيف زاهر يزف بشري سارة لجماهير الأهلي بشأن زيزو

كشف الإعلامي سيف زاهر عن مفاجأة سارة لجماهير الاهلي بشأن نجم الفريق الأول لكرة القدم أحمد سيد زيزو، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب سيف زاهر : تقارير.. هناك تفاؤل في الأهلي بقدرة زيزو على اللحاق بلقاء القمة أمام الزمالك.

ولا يزال موقف أحمد مصطفى زيزو، نجم النادي الأهلي، غامضًا بشأن اللحاق بمباراة ديربي القاهرة المرتقبة أمام الزمالك، المقرر إقامتها على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

كان النادي الأهلي قد أصدر بيانًا رسميًا أعلن فيه إصابة زيزو بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة، موضحًا أن اللاعب بدأ بالفعل تنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي، مع متابعة مستمرة لحالته من أجل تجهيزه للعودة في أقرب وقت ممكن.

وبحسب ما علمه صدي البلد، فإن زيزو أصبح خارج حسابات الأهلي في مباراتي سيراميكا كليوباترا وحرس الحدود.

كما أن فرص لحاقه بمواجهة القمة أمام الزمالك تبدو ضعيفة للغاية في ظل الحاجة لوقت إضافي لاستكمال مرحلة التعافي.

ورغم تكثيف الجهاز الطبي محاولاته لتجهيز اللاعب للمشاركة في القمة، إلا أن المؤشرات الأقرب حتى الآن تؤكد صعوبة لحاق زيزو بالمباراة، ما يمثل ضربة فنية للأهلي قبل المواجهة المنتظرة.