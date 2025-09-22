الإسعاف: لدينا أكثر من 3250 مركبة موزعين على الجمهورية

أكد نور صلاح مدير عام هندسة السيارات بهيئة الإسعاف، أن أسطول هيئة الإسعاف المصرية يصل لأكثر من 3250 مركبة مختلفة الموديلات .



وقال نور صلاح في حواره على قناة " المحور "، :" سيارات الهيئة نتشر في كافة ربوع الجمهورية وتؤدي الخدمات الطبية كوحدات عناية مركزة متنقلة ".



وتابع نور صلاح :" كل سيارة إسعاف مجهزة وفقا لطبيعة الحالات المرضية التي تتعامل معها ".



واكمل نور صلاح :" يتم توفير سيارات إسعاف في كل منطقة على مستوى الجمهورية وفقا للطبيعة الجغرافية لكل منطقة ".



ولفت نور صلاح :" لدينا تنوع كبير في سيارات الإسعاف ولدينا سيارات إسعاف صغيرة ولدينا سيارات إسعاف مجهزة للطرق السريعة وسيارات مجهزة للامكان غير ممهدة ".