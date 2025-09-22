قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ليست الكرة الذهبية فقط.. ماذا سيحصد أفضل لاعب في العالم 2025؟
مدرسة تُلزم الأهالي بتوقيع إقرار بـ سداد رسوم الكتب أو استبعاد ملف الطالب
مش فارقلي الطلاق.. زوجة مسلم ترد على شقيقته بعد الإساءة لها
ماذا نقرأ بعد صلاة العشاء؟.. وصية نبوية وكنز من الأذكار المستجابة
مهيب عبد الهادي يزف بشري سارة لجماهير الأهلي
هيئة الإسعاف: 90 ثانية فقط لتحرك السيارات بعد تلقي البلاغ
طرق ضبابية وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس غدا
مران الأهلي| النحاس يعلن قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود
دور بطولي للإسعاف المصري في التعامل مع المصابين الفلسطينيين.. تفاصيل
أبو الغيط: من الوارد جدا طلب عضوية فلسطين الدائمة في الأمم المتحدة
حزب الاتحاد: إنقاذ الطفل «جدوع» وأسرته تجسيد لإنسانية الرئيس السيسي ودعم مصر للأشقاء الفلسطينيين
نائب رئيس الكونجرس الكندي العربي: تنامي الدعم الشعبي الفلسطيني ساهم في تحول المواقف الحكومية
محافظات

وضع حجر الأساس لسكن الطبيبات بمستشفى الأزهر بدمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي


أجرى  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم ، زيارة إلى مستشفى جامعة الأزهر ، لتفقد أعمال التطوير بالمستشفى وافتتاح أقسام بها حيث كان فى استقباله  الدكتور راشد محمد راشد عميد كلية طب بنين بجامعة الأزهر..

هذا وجاءت الزيارة بحضور الاستاذ الدكتور رمضان الصاوى نائب رئيس جامعة الأزهر لوجه بحرى،  والأستاذ الدكتور محمود الصديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والمشرف العام على المستشفيات،  والمهندس أشرف فتحى رئيس جهاز تنمية دمياط الجديدة و المهندس إبراهيم حسن العضو المنتدب لشركة دمياط لاسالة الغاز الطبيعى و السيد فابريتسيو دودى العضو المنتدب لشركة دمياط لاسالة الغاز.

هذا وقد تفقد المحافظ سيارة الإسعاف المقدمة من شركة دمياط لاسالة الغاز الطبيعي ، كمشاركة مجتمعية منها ، لتعزيز خدمات الرعاية الطبية العاجلة بالمستشفى،  حيث توجه " الدكتور الدكتور الشهابى " بالشكر الى ممثلى الشركة على هذه الجهود التى تأتى انطلاقاً من رؤية وزارة البترول للمشاركة الفعالة بخدمة وتنمية المجتمع ، معربًا عن تطلعه إلى تحقيق المزيد من التعاون لتحقيق هذه الاستراتيجية وخدمة المحافظة وأبنائلة

وعلى صعيد آخر،، وضع محافظ دمياط والدكتور راشد  حجر الأساس لمبنى الطبيبات واستمعو إلى شرح تفصيلى حول المشروع الذى يعد عبارة عن مبنى أرضى و ٣ أدوار لسكن الطبيبات ، ويضم ١٠٠ غرفة فندقية و استقبال وصالة أنشطة رياضية، ومطعم حيث يهدف المشروع إلى تحسين بيئة العمل وجودة الحياة للطبيبات.

فيما وقد افتتح المحافظ والدكتور محمد راشد وحدة القسطرة القلبية الجديدة بمبنى الباطنة ، لتأتى كإضافة جديدة بالمستشفى لعلاج حالات قصور الشريان التاجى و إجراء القسطرة ، للمستفيدين من التأمين الصحى و نفقة الدولة و الطوارئ ، حيث تم تزويد القسم بعدد ٩ أسرة رعاية مركزة .

وافتتحا أيضًا وحدة القسطرة المخية بالمستشفى ، التى تمثل دعم جديد بتخصص جراحات المخ ، كما افتتحا وحدة علاج الحروق ، التى تضم ٤٠ سرير و غرفتين عمليات و٤ أسرةعناية مركزة ووحدة أبحاث الجلد الخاصة بالحروق وزراعة الجلد والخلايا ..

هذا وقد وقد أشاد " المحافظ " بالتطور الهائل الذى يشهده هذا الصرح الطبى والتعليمى والامكانيات المتقدمة به ،  لتحقيق طفرة جديدة بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى ،  مؤكدًا أن القطاع الطبى بكافة فئاته يعمل على تنفيذ هذه الرؤية استعدادًا للتأمين الصحي الشامل ، وتوجه " الدكتور أيمن الشهابى " بالشكر إلى  جامعة الأزهر تحت قيادة فضيلة الأستاذ الدكتور سلامة داود على هذه الجهود.

ومن جانبه،، تقدم الدكتور راشد محمد راشد بالشكر الى محافظ دمياط على دعمه المستمر للجامعة بدمياط ومستشفى الأزهر،  كما قدم الشكر إلى جميع المشاركين باسهاماتهم المجتمعية لدعم رؤية المستشفى نحو تطوير الخدمات الطبية بها

دمياط محافظ دمياط الأزهر مستشفي

