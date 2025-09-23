الأسنان عن رد الإجراءات الجنائية: يضع العدالة الناجزة في صدارة الأولويات

أعلنت النقابة العامة لأطباء أسنان مصر عن ترحيبها بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رد قانون الإجراءات الجنائية لمزيد من الدراسة وإعادة النظر لبعض مواده ذات الخلاف، مؤكدة أن هذه الخطوة تعبير عن حرص القيادة السياسية على منظومة العدالة الناجزة.

وأكدت النقابة العامة لأطباء الأسنان برئاسة الدكتور إيهاب هيكل، أن هذه الخطوة تُجسد حرص القيادة السياسية على إعلاء مصلحة الوطن والمواطن وصون حقوقه الدستورية.

وأوضحت نقابة أطباء الأسنان، أن التوجيه الرئاسي يعكس رؤية ثاقبة تضع العدالة الناجزة وحقوق المواطنين في صدارة الأولويات، ويبرهن على متابعة دقيقة من جانب الرئيس للتشريعات كافة بما يضمن اتساقها مع مبادئ الدستور وروح العدالة، وتحقيق التوازن بين حماية الحقوق والحريات وصون هيبة الدولة وسيادة القانون.

وترى النقابة، أن هذه الخطوة ستفتح المجال أمام حوار مجتمعي واسع يشارك فيه الخبراء والجهات المختصة ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في صياغة قانون أكثر شمولًا وتوافقًا مع احتياجات الواقع العملي.

وأكدت نقابة أطباء الأسنان دعمها الكامل لهذا القرار الرشيد، إيمانا منها بأهمية استمرار مسيرة الإصلاح التشريعي، وأن بناء دولة القانون والمؤسسات هو الركيزة الأساسية للجمهورية الجديدة بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.