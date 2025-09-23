أبو الدهب: إدارة الأهلي أخطأت بالتعاقد مع "ريبيرو"

أكد مصطفى أبو الدهب، نجم المصري البورسعيدي السابق، أن الأهلي بدأ هذا الموسم بصورة مهزوزة بسبب المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو.

وقال أبو الدهب في تصريحات لبرنامج "الجوكر" مع الإعلامية منى غانم سلطان، المُذاع على قناة "هي": "كان يجب استمرار عماد النحاس في كأس العالم للأندية بعد رحيل كولر والتعاقد مع ريبيرو كان قرار خاطىء لأنه لم يقدم أى جديد مع الفريق الأحمر ولا يملك سيرة ذاتية قوية".

وأضاف: "الأهلي لم يكن في أفضل حالاته مع ريبيرو ولم يقدم أداء جيد وفشل مع الفريق الأحمر في تقديم أي جديد والإدارة أخطأ بالتعاقد معه".