عيد أبو الحمد: صبري عبد المنعم صديق عمري و سبب دخولي التمثيل (خاص )

التقى موقع صدى البلد بالفنان القدير عيد أبو الحمد في منزله، في أول ظهور له مع أولاده بعد خروجه من المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية.

وظهر الفنان عيد أبو الحمد مع أسرته وسط أجواء سعيدة و مبهجة و جو أسري في أول ظهور له بعد خروجه من المستشفى.

وقال الفنان عيد أبو الحمد في لقاء خاص مع موقع صدي البلد الاخباري إن الفنان صبري عبد المنعم كان سبب في دخولي التمثيل و عرفني علي العديد من المخرجين و كان يرشحني في أعمال وهو صديق عمري و أخي.

و أضاف عيد أبو الحمد: " أعشق التمثيل و نفسي الجمهور دائما يفضل فاكرني و يدعي لي دائماً ".

يذكر أن عيد أبو الحمد تألق في رمضان 2025 في مسلسل “شهادة معاملة أطفال”.

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من بطولة: محمد هنيدي، صبري فواز، سما إبراهيم، محمود حافظ، نهى عابدين، وليد فواز، وعلاء مرسي، ومن إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف محمد سليمان عبد المالك.