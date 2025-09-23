نسرين عكاشة: والدي المؤلف أسامة أنور عكاشة أب استثنائي ويعشق أسرته

قالت الإعلامية نسرين عكاشة، "إن والدها الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة أب استثنائي، وكان يعشق أسرته ويهتم بها ويرعاها، وأيضًا كان يقدر المرأة، ويمكن ظروف وفاة والدته وحرمانه من الأمومة جعلته لا يريد زوجة أب، ولكن عاش مع زوجة أب وعاملته بطريقة رائعة."

وأضافت خلال حلولها ضيفة ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي د. عمرو الليثي، "أن أسرتنا تتكون من ثلاثة بنات وولد، ووالدي كان لديه كاريزما إنسانية وكان حنين جدًا، وكانت له مبادئ، ويخاف علينا من الخطر، ويكره الكذب ويحب الصدق والصراحة، وكان له هدف ويحارب عشانه."

كما تناولت الحلقة كيف كانت هناك تواصل مشترك بينهما وهما من أبناء محافظة كفر الشيخ وتشاركا بمراحل التعليم المختلفة.

وتناولت أيضًا الحديث عن رموز الدراما المصرية والعربية "أسامة أنور عكاشة وإسماعيل عبد الحافظ"، والذين أثروا الشاشة بأهم وأفضل الأعمال الفنية وتركوا ميراثًا فنيًا ضخمًا، وساهما في الارتقاء بالدراما المصرية والعربية.