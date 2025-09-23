من المدرسة للشهد والدموع.. قصة صداقة بين أسامة أنور عكاشة وإسماعيل عبدالحافظ

قال الفنان محمد عبد الحافظ: "إن صداقة كبيرة جمعت بين المؤلف الكبير أسامة أنور عكاشة والمخرج الكبير إسماعيل عبد الحافظ، وهما من مدينة كفر الشيخ وعاشا معًا وكانا في مدرسة واحدة، وأصدقاء منذ الصغر."

وأضاف خلال حلوله ضيفًا والإعلامية نسرين عكاشة مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة الحياة، "إنهما كانا يذهبان إلى السينما منذ الصغر ويشاهدا الأفلام، وكانت لهما رؤية في الأفلام والأبطال والسيناريو، ويذهبوا للسينما معًا وهما متعلقين ببعضهما البعض وبوطنهما، ولهما أرضية فكرية مشتركة."

وعن البداية، أشارت نسرين عكاشة:"كانت أسامة أنور عكاشة يعمل في الأزهر، ووبعدها قرر يدخل في عالم الكتابة، ودائم التواصل مع إسماعيل عبد الحافظ، وقبل مسلسل 'الشهد والدموع' كان يجّهز قصة المسلسل واتفق مع إسماعيل عبد الحافظ، ونجح المسلسل بشدة."

بينما أشار محمد عبد الحافظ:"أن والده في بدايته قدم مسلسل 'الحب والحقيقة' وتم إيقاف المسلسل، وأصبح والده في القائمة السوداء، وغاب فترة طويلة ليعودا معًا في الشهد والدموع إنتاج عجمان، ومن هنا بدأ اسمهما يلمع، وذهب الجميع للمطالبة بعودتهما للتليفزيون وأن ينتج لهما، وبالفعل عادا إلى التليفزيون."