مدرب فاركو: حققنا تعادلاً مستحقاً أمام المصري.. وتأثرنا برحيل 14 لاعباً

أكد أحمد خطاب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو ، رضاه التام عن التعادل الذي حققه فريقه أمام المصري البورسعيدي.

وحسم التعادل السلبي بدون أهداف مباراة فاركو أمام المصري على ستاد السويس الجديد ، وذلك في انطلاق منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز، ليرتفع رصيد فاركو إلى 4 نقاط في المركز العشرين ، بينما رفع المصري رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني.

وقال أحمد خطاب في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN:



فاركو كان نداً قوياً للمصري طوال المباراة رغم فارق الإمكانيات بين الفريقين ، لكن النتيجة عادلة والحصول على نقطة من مباراة اليوم أمر جيد وفقاً لظروف الفريق هذا الموسم بعد رحيل 14 لاعباً من القوام الأساسي.

وتابع: من الطبيعي أن يختلف آداء فاركو في الموسم الجاري عن الماضي نظراً لرحيل العميد من نجوم الفريق وعلى رأسهم الثنائي عمرو ناصر وأحمد شريف اللذان انتقلا إلى الزمالك ، ومحمود عماد الذي رحل إلى البنك الأهلي ، وياسين مرعي إلى الأهلي ، وأحمد عوض إلى سموحة ، إلى جانب الغيني چيفرسون إنكادا الذي انتقل إلى الدوري البرتغالي ، وزهير المترجي إلى الوداد البيضاوي المغربي ، وغيرهم من اللاعبين.