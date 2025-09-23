الغرف التجارية: ارتفاع أسعار الكتب استغلال غير مبرر رغم انخفاض أسعار الورق

تحدث عمرو خضر، رئيس شعبة الورق في اتحاد الغرف التجارية، عن ارتفاع أسعار الكتب الخارجية رغم الانخفاض الكبير في أسعار الورق، مؤكدًا أن هذا الارتفاع غير مبرر ويعتبر استغلالًا للأسواق.

تراجع أسعار الكتب المدرسية

وأشار إلى أن أسعار الكتب المدرسية لعام 2025–2026 التي تنتجها وزارة التربية والتعليم قد انخفضت بنسبة 20% مقارنةً بأسعار كتب 2024–2025، وهو ما يعكس انخفاض الأسعار بشكل عام.

وأوضح خضر أن أسعار الورق العالمية شهدت تراجعًا مستمرًا بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30% في الأشهر التسعة الماضية، بينما انخفض سعر العملة بشكل طفيف من أكثر من 50 جنيهًا إلى حوالي 48–49 جنيهًا.

هذه المؤشرات تشير إلى أنه كان من المفترض أن تنخفض أسعار الكتب الخارجية، وليس أن ترتفع.

كما أضاف أن هناك شركتين رئيسيتين تنتجان الورق المحلي، وتغطيان نحو 80–90% من إنتاج الورق في السوق المحلي، وقد خفضتا أسعار الورق ثلاث مرات هذا العام. وبالتالي، لا يوجد أي سبب اقتصادي يبرر ارتفاع أسعار الكتب، خصوصًا أن تكلفة الورق تمثل 70–80% من سعر الكتاب، في حين أن زيادة تكاليف الطباعة لا تبرر هذه الزيادة الكبيرة في الأسعار.