تنطلق غدا .. الغرفة التجارية بمطروح تنظم قافلة طبية مجانية

تنطلق غدا الثلاثاء فعاليات القافلة الطبية المجانية التى تنظمها الغرفة التجارية بمطروح بمقر الغرفة التجارية بمدينة مرسى مطروح.



وأعلن مختار جبريل رئيس الغرفة التجارية بمطروح، تنظيم قافلة طبية للكشف وصرف العلاج بالمجان بمقر الغرفة، علي مدار ثلاثة أيام متتالية، تبدأ الثلاثاء وحتي الخميس، الأسبوع الجاري.

أضاف مختار جبريل، أن الكشف وصرف العلاج مجاناً لجميع المواطنين بالقافلة الطبية، علي أن يبدأ الكشف في العاشرة صباحا خلال فترة إقامتها بمقر الغرفة التجارية.



يأتي هذا في إطار حرص الغرفة التجارية بمحافظة مطروح على خدمة المجتمع.

من جانبه صرح محمد غازي مدير الغرفة التجارية بمطروح ، أنه من المقرر أن تضم القافلة الطبية المجانية مجموعة من التخصصات الطبية المختلفة، وذلك على مدار ثلاثة أيام الثلاثاء و الأربعاء و الخميس.

و أوضح محمد غازي، أن التخصصات المتاحة داخل القافلة، أسنان، باطنة، عيادة أطفال، عيادة عيون، عيادة جراحة، عيادة نسا، صيدلية مجانية، إجراء عمليات جراحية مجانية.