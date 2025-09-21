الغرف التجارية: ارتفاع أسعار الكتب استغلال غير مبرر رغم انخفاض أسعار الورق

تحدث عمرو خضر، رئيس شعبة الورق في اتحاد الغرف التجارية، عن ارتفاع أسعار الكتب والكتب الخارجية رغم انخفاض أسعار الورق، موضحًا أن هذا استغلال والأسعار الحالية غير مبررة، مضيفًا: "في نهاية مارس، أي منذ حوالي ستة أشهر، كانت هناك أكبر مناقصة للكتب التي تُنتج في مصر، وهي الكتب المدرسية التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم، أسعار كتب 2025–2026 أقل من كتب 2024–2025 بحوالي 20%، وهذا مؤشر أول على أن الأسعار كانت منخفضة منذ نهاية مارس".

الأسعار العالمية للورق

وأوضح "خضر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الأسعار العالمية للورق في تراجع مستمر حتى اللحظة، حيث انخفضت من حوالي 20 إلى 30% في الأشهر التسعة الماضية، مؤكدًا أن سعر العملة انخفض من أكثر من 50 جنيهًا إلى حوالي 48–49 جنيهًا، مشددًا على أن كل هذه المؤشرات تشير إلى أن أسعار الكتب الخارجية كان من المفترض أن تنخفض، لا أن ترتفع.

وتابع: "هناك شركتان رئيسيتان تنتجان الورق المحلي، وتغطيان حوالي 80–90% من إنتاج الورق المحلي، وقد خفضتا أسعار الورق هذا العام ثلاث مرات"، موضحًا أنه من ناحية أسعار الورق، لا يوجد سبب للارتفاع، بل من المفترض أن تنخفض الأسعار، مضيفًا: "أما من يتحدث عن ارتفاع تكاليف الطباعة، فهذا لا يبرر زيادة كبيرة، فتكلفة الورق تمثل لا تقل عن 70–80% من سعر الكتاب".