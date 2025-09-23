قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
9 خبراء من جنوب إفريقيا يطلعون على أحدث تقنيات دار الطباعة ومركز النقد بمصر
المطربة بوسي تغادر النيابة بعد تقديم معارضة على الأحكام الصادرة بحقها
رئيس وزراء إسبانيا يدعو إلى منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة
بالشروط والمستندات.. كيفية التقديم على شقق بديلة الإيجار القديم
سؤال برلماني للحكومة بشأن انتشار لعبة روبلوكس ومخاطرها على الأطفال في مصر
إيران: اليورانيوم المخصب لا يمكن الوصول إليه
بعد مشهد النزوح المؤثر.. مصر تنقذ الطفل الغزّي جدوع وأخاه
مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: مصر تمنح الأمل لأطفال وأمهات غزة
هيئة الاستثمار تدعو المؤسسات والشركات الألمانية لتوطين تكنولوجيا صناعة الآلات بمصر
دعاء أول أيام شهر ربيع الآخر للرزق.. ردده يرزقك من حيث لا تحتسب
خالد طلعت تعليقًا على تجاهل بيراميدز: "استقيموا يرحمكم الله"
القصة كاملة مع شقيقته ..10 صور لـ طليقة مسلم بعد الانفصال
محافظات

رئيس جامعة الإسكندرية: تهيئة بيئة متكاملة لدعم الطلاب

اجتماع مجلس جامعة الإسكندرية
اجتماع مجلس جامعة الإسكندرية
أحمد بسيوني

  أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، خلال اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب المنعقد، على أهمية توفير كافة سبل الدعم والرعاية للطلاب بمختلف الكليات، مشيداً بانتظام الدراسة منذ بداية العام الجامعي ونِسَب الحضور المتميزة للطلاب.

    وأكد الدكتور قنصوة على وكلاء الكليات ضرورة العمل على خلق بيئة أكاديمية إيجابية تساعد الطلاب على التفوق والتميز، سواء على مستوى الدراسى أو ممارسة الأنشطة الطلابية، مع تقديم الدعم الكامل للطلاب من ذوى الهمم وغير القادرين مادياً، بالإضافة إلى عقد لقاءات مفتوحة للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بما يسهم في تذليل التحديات وتحقيق تجربة تعليمية متميزة.

   واستمع رئيس الجامعة، خلال المجلس، إلى رؤى وكلاء الكليات وخططهم المستقبلية لتطوير العملية التعليمية داخل كلياتهم، وذلك في إطار الاستراتيجية العامة للجامعة التى تضع جودة التعليم والارتقاء بالعملية التعليمية على رأس أولوياتها، مع التركيز على تعزيز دور الطلاب وتنمية مهاراتهم بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولى.

   من جانبه، هنأ الدكتور علي عبد المحسن، مستشار رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جميع منسوبى الجامعة بمناسبة بدء العام الأكاديمى الجديد، موجهاً الشكر والتقدير لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين على جهودهم وما تحقق من إنجازات خلال العام الماضى، مؤكداً على أهمية مواصلة هذا العطاء والتميز خلال العام الجامعى الحالى والأعوام القادمة.

الاسكندرية جامعة الإسكندرية قنصوة مجلس شئون التعليم

