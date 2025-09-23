قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شرق بورسعيد تحصد المركز الثالث عالميا بمؤشر أداء الموانئ للحاويات لعام 2024
رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط يُرحب باعتراف كبرى الدول بالدولة الفلسطينية
9 خبراء من جنوب إفريقيا يطلعون على أحدث تقنيات دار الطباعة ومركز النقد بمصر
المطربة بوسي تغادر النيابة بعد تقديم معارضة على الأحكام الصادرة بحقها
رئيس وزراء إسبانيا يدعو إلى منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة
بالشروط والمستندات.. كيفية التقديم على شقق بديلة الإيجار القديم
سؤال برلماني للحكومة بشأن انتشار لعبة روبلوكس ومخاطرها على الأطفال في مصر
إيران: اليورانيوم المخصب لا يمكن الوصول إليه
بعد مشهد النزوح المؤثر.. مصر تنقذ الطفل الغزّي جدوع وأخاه
مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: مصر تمنح الأمل لأطفال وأمهات غزة
هيئة الاستثمار تدعو المؤسسات والشركات الألمانية لتوطين تكنولوجيا صناعة الآلات بمصر
دعاء أول أيام شهر ربيع الآخر للرزق.. ردده يرزقك من حيث لا تحتسب
محافظات

محافظ الوادي الجديد يوجّه بتخصيص وتجهيز أحد الأبراج السكنية لإقامة الطالبات المغتربات

منصور ابوالعلمين

وجّه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الوحدة المحلية لمركز الخارجة بسرعة الانتهاء من التشطيبات الداخلية بأحد الأبراج السكنية الجديدة بشارع الشهيد حازم عبد الخالق في موعد أقصاه السادس من أكتوبر المقبل، وتخصيصه كمقر إقامة للطالبات المغتربات؛ لاستيعاب الإقبال المتزايد من الطلاب الراغبين في الإقامة بمقار سكن الطلاب التابع للمحافظة.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية صباح اليوم، ترافقه حنان مجدي نائب المحافظ، وجهاد متولي رئيس المركز.

كما كلف مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة فتح باب تلقي طلبات التقديم والحجز، و توفير الآثاث والتجهيزات اللازمة. كما وجّه بطرح المحال التجارية للإيجار لتوفير خدمات للطالبات.

من بينها مصر.. ترامب يعرض مقترحا لإنهاء حرب غزة على قادة العرب

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

وزير الخارجية: لقاء مرتقب غدًا مع الرئيس الأمريكي وعدد من القادة العرب والدول الإسلامية

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

عرض مسرحي.. أول رد من إسرائيل بشأن مؤتمر حل الدولتين

رغم خسارته الكرة الذهبية.. ليفربول يحتفي بالكينج المصري محمد صلاح

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر

تفاعل غير مسبوق.. قراران للرئيس السيسي يحدثان موجة إشادة واسعة

عرضا حياة المواطنين للخطر.. القبض على سائقى سيارتين ربع نقل بالإسكندرية| صور

القبض على المتهمين بالتعدي على صاحب مغسلة في الشيخ زايد.. صور

مصرع شخص في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بأسيوط

كارولين عزمى تثير الجدل خلال تكريمها في مهرجان الفضائيات العربية

القصة كاملة مع شقيقته ..10 صور لـ طليقة مسلم بعد الانفصال

هل الصيام المتقطع مناسب للجميع؟ إيجابيات وسلبيات

وزير التعليم يفتتح مدرسة "فوزي الدهشوري" في أنشاص الرمل بالشرقية

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

