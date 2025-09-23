محافظ الوادي الجديد يوجّه بتخصيص وتجهيز أحد الأبراج السكنية لإقامة الطالبات المغتربات

وجّه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الوحدة المحلية لمركز الخارجة بسرعة الانتهاء من التشطيبات الداخلية بأحد الأبراج السكنية الجديدة بشارع الشهيد حازم عبد الخالق في موعد أقصاه السادس من أكتوبر المقبل، وتخصيصه كمقر إقامة للطالبات المغتربات؛ لاستيعاب الإقبال المتزايد من الطلاب الراغبين في الإقامة بمقار سكن الطلاب التابع للمحافظة.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية صباح اليوم، ترافقه حنان مجدي نائب المحافظ، وجهاد متولي رئيس المركز.

كما كلف مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة فتح باب تلقي طلبات التقديم والحجز، و توفير الآثاث والتجهيزات اللازمة. كما وجّه بطرح المحال التجارية للإيجار لتوفير خدمات للطالبات.