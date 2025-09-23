هدير عبد الرازق تستأنف على حكم حبسها عاما بتهمة دهس شخص

تقدم دفاع التيك توكر هدير عبدالرازق، بالاستئناف على حكم حبسها لمدة عام مع الشغل، بعد إدانتها في قضية صدم أحد الأشخاص أثناء قيادتها سيارتها بالجيزة.

وعاقبت محكمة جنح العمرانية البلوجر هدير عبدالرازق بالحبس سنة مع الشغل بتهمة صدم شخص بالجيزة؛ ما أسفر عن إصابته.

صدر الحكم برئاسة المستشار هيثم صلاح وبحضور عصام عصمت وكيل النيابة ومحمود أحمد أمين السر.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من غرفة النجدة يفيد بحدوث تصادم وإصابة شخص بدائرة قسم شرطة الأهرام، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص، تبين أنه أثناء سير شخص صدمته سيارة ملاكي ماركة "أودي" لونها برتقالي، وبضبط قائدها تبين أنها البلوجر هدير عبدالرازق.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق فأحالتها إلى محكمة جنح أول درجة التي قضت بمعاقبتها بالحبس عامين، ثم تقدمت المتهمة بمعارضة على الحكم.