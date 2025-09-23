مهيب عبدالهادي يكشف عن قرار مفاجئ لـ إمام عاشور

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن مفاجأة بشأن نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إمام عاشور، ومستقبله مع الفريق.

وقال مهيب عيد الهادي عبر تصريحات إذاعية: "بكل صراحة إمام عاشور مصمم يمشي عن الأهلي".

وكشف الإعلامي أحمد شوبير عن كواليس توقف المفاوضات بين النادي الأهلي وإمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بشأن تعديل عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم بعد المقبل.

وأوضح شوبير، خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير"، أن اللاعب لم يطلب تجديد عقده، بل كانت إدارة الأهلي هي من بادرت بفتح ملف تعديل التعاقد تقديرًا للمستويات المميزة التي يقدمها عاشور مؤخرًا مع الفريق.

وأضاف أن مسؤولي الأهلي رأوا أحقية اللاعب في الحصول على عقد أفضل وزيادة مالية، إلا أن المفاوضات توقفت بعدما لمس النادي مغالاة من جانب اللاعب في مطالبه المادية، وهو ما دفع الإدارة إلى تأجيل الملف مؤقتًا.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن الأمر طبيعي في عالم كرة القدم، مشددًا على أن من حق النادي أن يقترح تعديل عقود لاعبيه، ومن حق اللاعب التفاوض لتحقيق ما يراه مناسبًا لمستقبله، بينما يظل القرار النهائي في يد الطرفين بما يحقق المصلحة المشتركة.