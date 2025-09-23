قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام حرس الحدود بالدوري
الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 31
مصر تعزز تعاونها مع مفوضية الاتحاد الأفريقي وتؤكد تمسكها بحماية أمنها المائي
حركة فتح: إسرائيل تواجه عزلة دولية بعد الاعتراف بدولة فلسطينية
طريقة إضافة المواليد إلى بطاقة التموين 2025 عبر مصر الرقمية
القاهرة الإخبارية: الفلسطينيون ينتظرون جني ثمار الاعتراف بدولتهم الوليدة
الدوري الممتاز| الأهلي يصل استاد الكلية الحربية استعدادَا لمباراة حرس الحدود
الذهب عند أعلى مستوياته التاريخية والأوقية تقترب من 3800 دولار
الشيخ الشعراوي: الصلاة تعالج الأمراض النفسية
اغسل ذنوبك في 3 خطوات.. نصيحة نبوية لمحو الذنوب والمعاصي
متحدث فتح: نثمن الموقف الإسباني الداعم للقضية الفلسطينية
قرار لـ نتنياهو.. إغلاق معبر اللنبي أمام حركة البضائع والأشخاص حتي إشعار آخر
رياضة

مهيب عبدالهادي يكشف عن قرار مفاجئ لـ إمام عاشور

امام عاشور
امام عاشور
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن مفاجأة بشأن نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إمام عاشور، ومستقبله مع الفريق.

وقال مهيب عيد الهادي عبر تصريحات إذاعية: "بكل صراحة إمام عاشور مصمم يمشي عن الأهلي".

وكشف الإعلامي أحمد شوبير عن كواليس توقف المفاوضات بين النادي الأهلي وإمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بشأن تعديل عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم بعد المقبل.

وأوضح شوبير، خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير"، أن اللاعب لم يطلب تجديد عقده، بل كانت إدارة الأهلي هي من بادرت بفتح ملف تعديل التعاقد تقديرًا للمستويات المميزة التي يقدمها عاشور مؤخرًا مع الفريق.

وأضاف أن مسؤولي الأهلي رأوا أحقية اللاعب في الحصول على عقد أفضل وزيادة مالية، إلا أن المفاوضات توقفت بعدما لمس النادي مغالاة من جانب اللاعب في مطالبه المادية، وهو ما دفع الإدارة إلى تأجيل الملف مؤقتًا.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن الأمر طبيعي في عالم كرة القدم، مشددًا على أن من حق النادي أن يقترح تعديل عقود لاعبيه، ومن حق اللاعب التفاوض لتحقيق ما يراه مناسبًا لمستقبله، بينما يظل القرار النهائي في يد الطرفين بما يحقق المصلحة المشتركة.

امام عاشور الاهلي الزمالك

