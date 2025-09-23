تباين أداء مؤشرات البورصة لدى إغلاق التعاملات

أ ش أ

تباين أداء مؤشرات البورصة لدى إغلاق تعاملات اليوم /الثلاثاء/ وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية، فيما مالت تعاملات المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمستثمرين الأفراد المصريين والأجانب والعرب نحو البيع.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو مليار جنيه ليبلغ مستوى 2.493 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 139.7 مليار جنيه تضمن تعاملات سندات/أذون وصفقات نقل الملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 3.7 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة /إيجي اكس 30 / بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 35328.63 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس70 / بنسبة 0.47% ليبلغ 10501.17 نقطة، شملت الانخفاضات مؤشر /إيجي إكس100 /الأوسع نطاقا والذي تراجع بنحو 0.39% ليبلغ مستوى 13978.15 نقطة.

