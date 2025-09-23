قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدير تعليم الإسكندرية يتابع انتظام الدراسة بإدارة وسط

مدير تعليم الإسكندرية يتابع انتظام الدراسة بإدارة وسط التعليمية
مدير تعليم الإسكندرية يتابع انتظام الدراسة بإدارة وسط التعليمية

أجرى الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم اليوم الثلاثاء، جولة تفقديّة لمتابعة انتظام الدراسة بعدد من مدارس المحافظة، حيث بدأ جولته بمتابعة مدرسة الشاطبي الإعدادية بنات بإدارة وسط التعليمية، وذلك بحضور عادل حسين مدير عام الإدارة لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية.

وأشاد مدير المديرية بانضباط الحضور وكثافة الفصول وإعداد القوائم والجداول المدرسية، ووجه بالاستفادة بكافة الإمكانات المتاحة ومستوى نظافة المدرسة والإشراف المدرسي اليومي، وتفقد بعض حجرات الأنشطة التربوية.

ووجه رسالته للمعلمين فى مدرسة نبوية موسى الثانوية التجريبية ببذل كل الجهد للنهوض والارتقاء بالعملية التعليمية واستثمار التكنولوجيا لتقديم خدمة تعليمية أفضل وأجود لبناتنا الطالبات.

كما وجّه للطالبات رسالة طمأنة مؤكدًا على ضرورة حضورهم لمتابعة دروسهم أولا بأول والحصول على درجات المواظبة وأعمال السنة والتقييمات اليومية.

ووجه مدير المديرية بتكليف المتابعة وتقويم الأداء ومديري المراحل وموجهي عموم المواد الدراسية والموجهين الأوائل والموجهين بمتابعة سير انتظام العملية التعليمية وحسن التواصل والتعامل مع أولياء الأمور ، ووجه في رسالته لأولياء الأمور بضرورة التزام أبنائنا الطلاب بالحضور والمواظبة وإعلاء قيمة الانضباط .

يأتي هذا في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بمتابعة انتظام سير العملية التعليمية وتنمية وتعزيز مهارات الطلاب وقدراتهم.

