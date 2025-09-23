أحمد أبو مسلم: أوضة لبس الأهلي افتقدت سيد عبد الحفيظ ومفيش حد يلوي دراع النادي

أكد أحمد أبو مسلم نجم الأهلي السابق، أن الإبقاء على عماد النحاس كمديرا فنيا للفريق في الوقت الحالي من أجل التعاقد معة مدير فني أجنبي قوي في الفترة المقبلة.

وقال أبو مسلم في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: الأفضل في الوقت الحالي التعاقد مع مدرب أجنبي قوي أو استمرار عماد النحاس

وأضاف: النحاس يصلح أخطاء الفترة الماضية وهذل يحتاج إلى وقت وحاليا لا يوجد مدرب قوي متاح، واتمنى الصبر في ملف المدرب حتى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة

وتابع: الأهلي مش في حمل مخاطرة جديدة مع مدرب جديد اقل من الأهلي، سياسة الاهلي واحدة والأهلي افتقد لسيد عبد الحفيظ لأنه كان مسيطر على أوضة لبس الأهلي

وأردف: مفيش حد يلوي دراع النادي الأهلي والأهلي هو من يتحكم في رواتب اللاعبين وليس عكس ذلك والأهلي لا يفرق معاه زيزو أو إمام عاشور طالما ذلك سيتسبب في مشاكل في أوضة لبس الأهلي، واثق من قدرة وليد صلاح الدين على تدارك كل هذه الأزمات