ترامب: أنهيت 7 حروب بعضها دام 30 عاما
نجم ليفربول يفوز بجائزة لاعب الجولة الخامسة في الدوري الإنجليزي
ترامب: عهدي هو العصر الذهبي لأمريكا ولدينا أقوى جيش واقتصاد
قلق في مانشستر سيتي بعد إصابة هالاند أمام آرسنال .. وجوارديولا يوضح الموقف
أمين الأمم المتحدة: يجب وقف التهديدات الإسرائيلية بضم الضفة الغربية
نظير عياد لأئمة 8 دول أجنبية: الفتوى تتغير باختلاف الزمان والمكان والأعراف.. صور
أبو العينين: جميع قادة العالم كانوا على قلب رجل واحد لنصرة فلسطين وشعبها
ألبوم مصطفى قمر الجديد "قمر 25".. التفاصيل وموعد طرحه
رئيس الوزراء يشارك في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
توجيهات رئاسية.. الإسكان: مشروعات قومية ضخمة تحقق طفرة غير مسبوقة بقطاع المرافق
الرئيس السيسي: ملف المياه قضية وجودية لمصر
وزير الخارجية يبحث مع نظيرته البريطانية تطوير العلاقات الثنائية ويثمن اعتراف لندن بالدولة الفلسطينية
حوادث

طالب يتعدى على معلم داخل مدرسة بالقليوبية.. والتعليم: جارى التحقيق

إبراهيم الهواري

قال مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، إنه جارى التحقيق في واقعة تعدي أحد طلاب مدرسة عبد المجيد عامر الثانوية المشتركة بقرية شبرا شهاب على أحد المعلمين أثناء تأدية عمله وتمزيق ملابسه، وما تبعها من اعتداء من أسرة الطالب على مديرة المدرسة.
 

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم تشكيل لجنة من الإدارة التعليمية لفحص الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشددًا على أنه لا تهاون مع أي مقصر، ولا تفريط في حق القائمين على العملية التعليمية.


وأشار إلى أن المديرية تتابع التحقيقات لحظة بلحظة، وسيتم الإعلان عن القرارات النهائية فور الانتهاء من أعمال اللجنة، حفاظًا على هيبة المعلم وضمان سير العملية التعليمية بانتظام.


ووجه محمد رجب بالغ أحد معلمي مدرسة عبد المجيد عامر الثانوية المشتركة بقرية شبرا شهاب التابعة لإدارة القناطر الخيرية التعليمية بالقليوبية، استغاثة عاجلة إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، بعد تعرضه لاعتداء من طالب داخل المدرسة في أثناء تأدية عمله، وامتداد الاعتداء لاحقًا إلى مديرة المدرسة من قبل أسرة الطالب.


وقال المعلم في استغاثته عبر مواقع التواصل: أثناء تأديتي الحصة الثالثة داخل فناء المدرسة، أمام طلاب الصف 5/2، اعتدى عليّ الطالب إسلام فوزي رشاد بشكل مباشر، حيث مزّق ملابسي أمام زملائي المدرسين ومديرة المدرسة، مضيفًا أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل حضر أهل الطالب إلى المدرسة بعد الواقعة، واعتدوا على مديرة المدرسة.

القليوبية مديرية التربية والتعليم القناطر الخيرية

