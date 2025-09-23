الرئيس السيسي: استمرار التشاور مع رواندا لإيجاد حلول توافقية لأزمات حوض النيل

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه فى إطار تعزيز التعاون القائم شهد مع الرئيس “كاجامى” مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم فى مجالات متعددة من بينها إدارة الموارد المائية، وتبادل تخصيص الأراضى لأغراض لوجستية واقتصادية وتجارية، والإسكان، وتعزيز وحماية الاستثمار.



وقال الرئيس السيسي في كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره الرواندي :" لقد أعربت لفخامة الرئيس عن تقديرنا للمواقف المتوازنةالتى تتبناها رواندا تجاه العديد من الملفات الإقليمية.. التى تحظى باهتمام مشترك من بلدينا".

وتابع الرئيس السيسي:" كما ثمنت استمرار التشاور بين القاهرة وكيجالى ودوره الفاعل فى دعم جهودنا الرامية إلى إيجاد حلول سلمية توافقية.. للأزمات التى تشهدها منطقة شرق إفريقيا، وحوض النيل، والبحيرات العظمى".

وأكمل الرئيس السيسي:" وفى هذا الإطار؛ أكدت حرص مصر على دعم جهود إحلال السلام، واستعادة الأمن والاستقرار فى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.. ومساندة المساعى التى يبذلها الوسطاء الأفارقة والدوليون والإقليميون.. وتشجيع الأطراف المعنية على الانخراط الجاد.. فى مسارات الحل السلمى.. بروح من المسئولية وحسن النية".

وتابع الرئيس السيسي:" كما استعرضت الدور المصرى المقترح لدعم تنفيذ اتفاق واشنطن.. لاسيما فيما يتعلق بإجراءات بناء الثقة، ومحاور تعزيز وبناء السلام وفى مقدمتها جهود إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات.. انطلاقا من ريادة مصر لهذا الملف داخل الاتحاد الإفريقي.. واستنادا إلى الخبرات التى تتمتع بها مصر فى هذا المجال.