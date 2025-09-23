جلال القادري يتسلم عضوية الشيوخ.. ويؤكد: صوت المواطن أولاً

أعرب النائب جلال القادري، عضو مجلس الشيوخ، عن حزب الجبهة الوطنية، عن سعادته بتسلّم كارنيه عضوية المجلس اليوم، مشددًا على أن هذه اللحظة تمثل بداية لمسؤولية وطنية حقيقية، يتصدرها صوت المواطن المصري، باعتباره الركيزة الأولى في كل ما يُطرح من ملفات، سواء على المستوى التشريعي أو الرقابي أو المجتمعي.



وقال القادري، إن تسلّمي اليوم لعضوية مجلس الشيوخ هو عهد جديد مع الشعب، عهد أساسه خدمة المواطن دون تمييز، والانحياز لقضايا البسطاء، والعمل المستمر من أجل رفعة هذا الوطن، فنحن الآن في قلب الجمهورية الجديدة، ومهمتنا هي أن نكون جزءًا من البناء لا مجرد متفرجين.



وأشار النائب إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا على ملفات حيوية، أبرزها تمكين الشباب، دعم التعليم الفني، تطوير البنية التشريعية الداعمة للاستثمار، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة، وخاصة المناطق التي لم تنَل بعد حظّها من الاهتمام.



كما شدّد على أن دوره داخل المجلس سيكون مكملاً للجهود الوطنية، مؤكداً انفتاحه الكامل على المواطنين من خلال لقاءات دورية ومكاتب تواصل مجتمعي، بما يُعلي من ثقافة المشاركة ويُقرّب المسافة بين صانع القرار والمواطن.



وأضاف القادري:"الجمهورية الجديدة ليست شعاراً، بل واقع يُصنع بتكاتف الجميع، ومجلس الشيوخ له دور محوري في بلورة الرؤى الوطنية الكبرى، وسأكون دومًا داعمًا لأي تحرك إصلاحي يخدم المواطن ويرفع من مكانة الدولة المصرية إقليميًا ودوليًا".