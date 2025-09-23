قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر
300 فرصة عمل براتب يبدأ من 10 آلاف جنيه
المستثمرون الأفرو–آسيويون يثمنون اعتراف دول كبرى بفلسطين ويؤكدون الدور المصري المحوري
أسعار مواد البناء اليوم.. استقرار نسبي وتباين بين مصانع الحديد والأسمنت
أول تعليق من الكرملين على اتهامات الدنمارك بخرق مسيرات روسية لأجوائها
استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.. لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره الرواندي
مادة نجاح ورسوب لها امتحانات شهرية .. توضيح عاجل من التعليم بشأن اللغة الاجنبية الثانية
مراسم استقبال رسمية للرئيس الرواندي | فيديو
بمراسم رسمية.. الرئيس السيسي يستقبل نظيره الرواندي بقصر الاتحادية
ناني سعد الدين: لم أعرض أثاث منزلي للبيع بسبب أزمة مالية.. ومعرفش جابوا الكلام ده منين | خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

النائب أحمد الباز: لدينا رؤية لخدمة مصر.. والشيوخ يستخرج نحو 72 بطاقة عضوية

أحمد الباز
أحمد الباز
ماجدة بدوى

أكد  أحمد الباز  العضو المنتخب بمجلس الشيوخ إن الهدف من عضوية المجلس خدمة الوطن، موضحا أن حزب مستقبل وطن لديه رؤية سياسية يتبعها جميع الأعضاء.

وأوضح خلال تصريحات صحفية على هامش استخراج بطاقة عضوية مجلس الشيوخ للأعضاء الجدد، الاهتمام بملف الصحة والعمل على تطوير مستشفى كفر الزيات العام  وباقي المراكز في محافظة الغربية كما شدد على الاهتمام بالمشروعات الصغيرة

وقال مالك سلسلة مطاعم قصر الكبابجي "هدفي إن التجربة التي بدأناها نكررها، ونجري دراسة ونعمل عليها لتطبيق النموذج الذي عملناه".".

وأشار النائب أحمد  الباز إلى التحديات التي تواجه مصر وقال إن "التحديات صعبة والوضع الخارجي صعب محتاجين كشعب ودولة نكون ف ضهر بعض ونعدي الأزمة الموجودة".

وبشأن الانتقادات التي تعرض لها خلال الانتخابات قال الباز "متعود على الانتقادات طول الوقت معترف مافيش نجاح دون انتقادات".

وردا على علاقة عالم المال والاعمال بالسياسة قال الباز "البيزنس والعمل السياسي يخدموا بعض"، موضحا ان العمالة لديه تعدت 2000 شخص وقال "حلمنا الوصول ل 10 الاف موظف في 2030".

وقال "حققت تجربة النجاح  قبل دخول المنازل المجلس ما أظنش دخول المجلس يحقق استفادة خاصة لي ولكن الاستفادى للوطن والمواطن".

وتوضيحا لدور المال في الانتخابات وتأثيره في العملية الانتخابية، قال الباز إن "الحملات الانتخابية تتكلف فلوس طبيعي إن أنا أدخل استفيد من الدعاية الانتخابية علشان استفيد بيها هنجح ازاي بدون حملة انتخابية".


وقال "كل اللي عملته من مالي الخاص قدرنا نطور من أجل الناس".

واستصدر نحو 72 عضوا منتخبا من أعضاء مجلس الشيوخ كارنيهات العضوية عن الفصل التشريعي الثاني 2025  منذ صباح اليوم وحتى الأن .

حرصت النائبات الفائزات عن مقاعد القائمة الوطنية بمحافظات قطاعات القاهرة وشرق ووسط وجنوب الدلتا على انهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالعضوية واستخراج كارنيهات العضوية.

أحمد الباز مجلس الشيوخ الشيوخ مستقبل وطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

داني دانون

عرض مسرحي.. أول رد من إسرائيل بشأن مؤتمر حل الدولتين

الرئيس السيسي

تفاعل غير مسبوق.. قراران للرئيس السيسي يحدثان موجة إشادة واسعة

محمد صلاح

رغم خسارته الكرة الذهبية.. ليفربول يحتفي بالكينج المصري محمد صلاح

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الثلاثاء

مفتي السعودية

إجراء عاجل من خادم الحرمين بعد وفاة مفتي السعودية

القيد العائلي

المميكن والعادي.. خطوات وسعر استخراج القيد العائلي 2025

ترشيحاتنا

أحمد الباز

النائب أحمد الباز: لدينا رؤية لخدمة مصر.. والشيوخ يستخرج نحو 72 بطاقة عضوية

عادل مأمون

عادل مأمون عتمان: دعم جهود الدولة المصرية ورؤية جديدة للنهوض بالشباب على رأس الأولويات

أسامة الشاهد

الحركة الوطنية: توالى الاعترافات العالمية بدولة فلسطين خطوة تاريخية مهمة

بالصور

بالأبيض الجرئ.. سيرين عبد النور تثير الجدل بإطلالتها فى حفل الفضائيات العربية

بالابيض الجرئ..سيرين عبد النور تثير الجدل بإطلالتها فى حفل الفضائيات العربية
بالابيض الجرئ..سيرين عبد النور تثير الجدل بإطلالتها فى حفل الفضائيات العربية
بالابيض الجرئ..سيرين عبد النور تثير الجدل بإطلالتها فى حفل الفضائيات العربية

5 أطعمة تزيد طاقة طفلك وقت الدراسة ومع بدايات برد الخريف

5 أطعمة تزيد طاقة طفلك وقت الدراسة ومع بدايات برد الخريف
5 أطعمة تزيد طاقة طفلك وقت الدراسة ومع بدايات برد الخريف
5 أطعمة تزيد طاقة طفلك وقت الدراسة ومع بدايات برد الخريف

إنجاز جديد.. 41 عالما من جامعة الزقازيق بقائمة ستانفورد لأفضل علماء العالم

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار الكوعين وإزالة الجلد الميت خلال أسبوعين

وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار الكوعين وإزالة الجلد الميت خلال أسبوعين
وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار الكوعين وإزالة الجلد الميت خلال أسبوعين
وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار الكوعين وإزالة الجلد الميت خلال أسبوعين

فيديو

استخراج رخصة القيادة

شروط استخراج رخصة القيادة بعد تعديل اللائحة

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد