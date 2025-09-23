النائب أحمد الباز: لدينا رؤية لخدمة مصر.. والشيوخ يستخرج نحو 72 بطاقة عضوية

أكد أحمد الباز العضو المنتخب بمجلس الشيوخ إن الهدف من عضوية المجلس خدمة الوطن، موضحا أن حزب مستقبل وطن لديه رؤية سياسية يتبعها جميع الأعضاء.

وأوضح خلال تصريحات صحفية على هامش استخراج بطاقة عضوية مجلس الشيوخ للأعضاء الجدد، الاهتمام بملف الصحة والعمل على تطوير مستشفى كفر الزيات العام وباقي المراكز في محافظة الغربية كما شدد على الاهتمام بالمشروعات الصغيرة

وقال مالك سلسلة مطاعم قصر الكبابجي "هدفي إن التجربة التي بدأناها نكررها، ونجري دراسة ونعمل عليها لتطبيق النموذج الذي عملناه".".

وأشار النائب أحمد الباز إلى التحديات التي تواجه مصر وقال إن "التحديات صعبة والوضع الخارجي صعب محتاجين كشعب ودولة نكون ف ضهر بعض ونعدي الأزمة الموجودة".

وبشأن الانتقادات التي تعرض لها خلال الانتخابات قال الباز "متعود على الانتقادات طول الوقت معترف مافيش نجاح دون انتقادات".

وردا على علاقة عالم المال والاعمال بالسياسة قال الباز "البيزنس والعمل السياسي يخدموا بعض"، موضحا ان العمالة لديه تعدت 2000 شخص وقال "حلمنا الوصول ل 10 الاف موظف في 2030".

وقال "حققت تجربة النجاح قبل دخول المنازل المجلس ما أظنش دخول المجلس يحقق استفادة خاصة لي ولكن الاستفادى للوطن والمواطن".

وتوضيحا لدور المال في الانتخابات وتأثيره في العملية الانتخابية، قال الباز إن "الحملات الانتخابية تتكلف فلوس طبيعي إن أنا أدخل استفيد من الدعاية الانتخابية علشان استفيد بيها هنجح ازاي بدون حملة انتخابية".



وقال "كل اللي عملته من مالي الخاص قدرنا نطور من أجل الناس".

واستصدر نحو 72 عضوا منتخبا من أعضاء مجلس الشيوخ كارنيهات العضوية عن الفصل التشريعي الثاني 2025 منذ صباح اليوم وحتى الأن .

حرصت النائبات الفائزات عن مقاعد القائمة الوطنية بمحافظات قطاعات القاهرة وشرق ووسط وجنوب الدلتا على انهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالعضوية واستخراج كارنيهات العضوية.