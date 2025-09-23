قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

وزير التربية والتعليم يبحث مع ممثل جامعة هيروشيما تعزيز التعاون المشترك

جانب من اللقاء
ياسمين بدوي

استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، أوكومورا هاتسوكو، ممثل جامعة هيروشيما، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال تطوير التعليم قبل الجامعي.

يأتي ذلك في إطار استكمال الجهود التي شهدها مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد 9). 

وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير محمد عبد اللطيف على عمق العلاقات التعليمية بين مصر واليابان، مشيرًا إلى أنها تمثل نموذجًا رائدًا للشراكات الدولية الناجحة في مجال تطوير التعليم، وتعكس عمق الروابط الاستراتيجية بين البلدين.

وأوضح عبد اللطيف أن التعاون المصري الياباني يتضمن عدة مجالات على رأسها المدارس المصرية اليابانية وتطوير المناهج، وتنمية مهارات المعلمين، والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إلى جانب دعم تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشاد وزير التعليم بالتعاون مع جامعة هيروشيما في دعم تدريب وبناء القدرات، بما يسهم في رفع جودة العملية التعليمية ونقل أفضل الممارسات اليابانية، ويُمكّن الكوادر التربوية المصرية من الاطلاع على أحدث النظم التعليمية العالمية.

كما أكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة قامت بالتعاون مع الجانب الياباني، بإدماج البرمجة والذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية ضمن خطة استراتيجية تواكب التطورات العالمية، مؤكدًا أن هذا التوجه يستهدف إكساب الطلاب مهارات العصر الرقمي، وتنمية قدراتهم على التفكير المنطقي وحل المشكلات، موضحًا أن هذه الجهود تأتي بالتوازي مع التوسع في التعليم التكنولوجي وتطوير البنية التحتية الرقمية، بما يضمن إعداد جيل قادر على المنافسة عالميًا وفتح آفاق أوسع لسوق العمل المستقبلي.

ومن جانبها، أعربت أوكومورا هاتسوكو، ممثل جامعة هيروشيما، عن اعتزازها بالتعاون الوثيق مع وزارة التربية والتعليم المصرية، مؤكدة أن الجامعة تسعى إلى تعميق هذا التعاون عبر تبادل الخبرات وتوسيع برامج التدريب والبحوث المشتركة، ومشيرة إلى أن ارتباط الجامعة بعشر جهات تعليمية مصرية يمثل قاعدة قوية لدعم هذا التعاون، بما يسهم في بناء شراكات طويلة الأمد تعود بالنفع على الجانبين.

وشهد اللقاء نقاشًا حول آفاق التعاون المستقبلي في قطاع البرمجة والذكاء الاصطناعي، باعتبارهما من الركائز الأساسية لتطوير التعليم وتزويد الطلاب بالمهارات التكنولوجية المتقدمة، وبما يسهم في بناء قدرات رقمية قوية، لمواكبة التطورات العالمية المتسارعة.

وحضر اللقاء من الجانب الياباني: كاواشيما شيزوكي، الملحق الثقافي بسفارة اليابان بالقاهرة، وساكاتا ميكي، ممثل شركة سبريكس مصر.

كما حضر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتورة هانم أحمد، مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات.

وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني جامعة هيروشيما

