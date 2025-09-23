قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خامنئي: لن نستسلم للضغوط وإيران ماضية في برنامجها النووي السلمي
في مؤتمر دولي بـ الأمم المتحدة.. أبو العينين يدعو لإنشاء نوادي أفريقية للتمويل والمعادن
اجتماع ثلاثي بين مصر واليونان وقبرص في نيويورك لتعزيز آلية التعاون ومناقشة القضايا الإقليمية
مصر والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز الشراكة وتطورات القضية الفلسطينية والنووي الإيراني
سفارة فرنسا في مصر تحتفي بالاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين وتصفه باللحظة التاريخية
بالمجان.. طريقة مشاهدة مباراة بيراميدز والأهلي السعودي في الإنتركونتننتال
أمير قطر: الهدف الحقيقي للحرب الإسرائيلية على غزة هو تدميرها بالكامل وتهجير أهلها
حماس: لسنا عقبة أمام اتفاق وقف إطلاق النار وندعو لتدخل دولي
أحمد موسى: ترامب لم يتحدث عن السلام نهائيا في الأمم المتحدة
أحمد موسى: ترامب يريد وجود قوة عربية في غزة ومصر لا تمانع
بث مباشر | أحمد موسى يكشف كواليس موقف الأمم المتحدة من إسرائيل
مصر وكوت ديفوار تبحثان تعزيز التعاون المشترك ومواجهة التحديات الإقليمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يلتقي الرئيس القبرصي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك

مدبولي ورئيس قبرص
مدبولي ورئيس قبرص
كتب محمود مطاوع

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيكوس كريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي يُشارك فيها رئيس الوزراء نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وفي مُستهل اللقاء، حَمَّلَ الرئيس القبرصي؛ الدكتور مصطفى مدبولي تحياته إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مُعرباً عن تطلعه لأن يجمعه لقاء مُرتقب مع الرئيس السيسي في أقرب فرصة ممكنة، لبحث مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.

كما أعرب الرئيس " نيكوس كريستودوليدس" عن سعادته بعقد القمة المُرتقبة مع مصر خلال الفترة المُقبلة على مستوى الاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى أن اقتراب تولي بلاده رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي مطلع عام 2026، سيُمثل فرصة سانحة لتعمل قبرص على دعم العلاقات مع مصر.

وأكد رئيس قبرص تطلعه للانتهاء من توقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية مع مصر خلال الفترة المُقبلة، لاسيما في ظل توجيهات قيادتي البلدين خلال أعمال القمة المصرية القبرصية الأخيرة في يناير الماضي، بشأن أهمية ترجمة العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين نحو تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري، ومُواصلة تنفيذ الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين.

بدوره، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره لاستقبال الرئيس القبرصي له، وسعادته بهذا اللقاء، ونقل إلى الرئيس " نيكوس كريستودوليدس" تحيات  الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لافتاً إلى تأكيد الرئيس السيسي الدائم على أهمية البناء على العلاقات التاريخية والاستراتيجية مع قبرص، وتطلعه لدعم التعاون معها في كافة المجالات وعلى رأسها المجال الاقتصادي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تنظر باهتمام للتعاون القائم مع قبرص وشركة إيني الإيطالية في مجال استكشافات الغاز الطبيعي، وتتطلع لتعزيز التعاون في مجال الطاقة لطبيعته الاستراتيجية ودوره في تحقيق المنافع المشتركة للطرفين.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي كامل التقدير إزاء دعم قبرص لمصر داخل أروقة الاتحاد الأوروبي في مختلف الملفات، والتطلع لمواصلة هذا الموقف القبرصي الداعم لمصر، بالإضافة لتبني مواقف مصر إزاء القضايا الاقليمية، خاصة في إطار رئاستها للاتحاد الأوروبي مطلع عام ٢٠٢٦.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلع مصر لاستقبال الرئيس القبرصي، وقرينته في القاهرة في الأول من نوفمبر القادم، تلبية لدعوة فخامة رئيس الجمهورية للمشاركة في حفل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير.
 

مصطفى مدبولي رئيس جمهورية قبرص الجمعية العامة للأمم المتحدة رئيس الوزراء رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي رئيس قبرص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

مواعيد غلق المحلات في الشتاء2025

خلال أيام.. موعد تطبيق غلق المحلات في التوقيت الشتوي 2025

مفتي السعودية

إجراء عاجل من خادم الحرمين بعد وفاة مفتي السعودية

محمد صلاح

فيفا يفاجئ محمد صلاح عقب خسارة الكرة الذهبية 2025.. ماذا حدث؟

الرئيس الفرنسي مع الشرطي

فيديو لإحراج رئيس دولة.. الشرطة الأمريكية توقف سيارة ماكرون لأجل مرور ترامب

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

عاجل.. وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية

محمد صلاح

إسلام صادق: محمد صلاح لن ينال الكرة الذهبية مهما حقق من إنجازات

ترشيحاتنا

الحريق

السيطرة على حريق شقة سكنية بطوخ دون خسائر بشرية

الحريق

السيطرة على حريق شب فى سيارة على الطريق الحر بطوخ

المتهم

مريض نفسى.. الداخلية تكشف تفاصيل إلقاء شخص زجاجات بنزين مشتعلة بالشارع

بالصور

سرطان البروستاتا يهدد الرجال.. أبرز طرق الوقاية منه

طرق فعالة لتقليل خطر سرطان البروستاتا
طرق فعالة لتقليل خطر سرطان البروستاتا
طرق فعالة لتقليل خطر سرطان البروستاتا

اكتشف فوائد بذور اليقطين يوميا.. سر الصحة والطاقة في حبوب صغيرة

فوائد تناول بذور اليقطين يوميًا
فوائد تناول بذور اليقطين يوميًا
فوائد تناول بذور اليقطين يوميًا

لطيفة تتبرع لترميم مسجد منوبة بتونس

لطيفة
لطيفة
لطيفة

تحذير ترامب من الباراسيتامول يثير الجدل.. ما حقيقة ارتباط المسكن الشهير بالتوحد عند الأطفال؟

علاقة الباراسيتامول بالتوحد
علاقة الباراسيتامول بالتوحد
علاقة الباراسيتامول بالتوحد

فيديو

وفاة مفتي المملكة

رحيل قامة دينية كبيرة.. وفاة مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ

طلاق مسلم ويارا

​مش مسامح أمي وأختي.. شقيقة مسلم تهاجمه وتصفه بـ المجنون

جوائز الكرة الذهبية

جوائز الكرة الذهبية 2025 .. مفاجآت بالجملة

استخراج رخصة القيادة

شروط استخراج رخصة القيادة بعد تعديل اللائحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد