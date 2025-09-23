أحمد موسى يشيد بكلمة الرئيس أردوغان عن غزة: أظهر جرائم إسرائيل بالصور

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن الفترة الحالية تشهد أسوأ فترة انقسام في تاريخ أمريكا وهذا بحسب ما قاله الرئيس السابق أوباما، معلقا: معلقا الكلام ده حقيقي وأغلب العالم ضد أمريكا وإسرائيل.

وتابع أحمد موسى ، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن ترامب ظل يمجد في نفسه وعن إنجازاته وماذا فعله لأمريكا خلال فترة حكمه، ولم يتحدث عن غزة سوى دقائق من أصل 55 دقيقة هي مدة كلمته.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، أن كلمة الرئيس التركي أردوغان كانت من أقوى الكلمات عن غزة وأظهر صورًا من سيدات لسيدات تريد الحصول على مساعدات وأطفال يعانون من البتر وهاجم إسرائيل.

واستطرد أن الرئيس الإندونيسي كلامه مهم منذ الأمس واليوم، وأهمية كلامه تأتي من الضغط الأمريكي المتواصل على جاكرتا وهي أكبر دولة إسلامية من أجل استقبال الفلسطينيين والتطبيع مع إسرائيل ولكن رئيس إندونيسيا أكد أنه لا تطبيع مع تل أبيب قبل قيام دولة فلسطينية.