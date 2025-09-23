قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مربوحة راحت المستشفى .. اعرف مرض رحمة أحمد وسبب الإصابة به
لا سكر ولا زيت.. استبعاد هذه الفئات من التموين بعد التحديث الجديد
الإغاثة الطبية بغزة تحذر من كارثة صحية جراء نقص الوقود داخل مستشفيات القطاع
بمشاركة 20 شيف.. مهرجان الرمان يجذب السياح بالغردقة
أبو العينين في مؤتمر دولي بالأمم المتحدة: مجموعة كليوباترا بدأت من الصحراء لتصبح كيانا عالميا يصدر لـ100 دولة
تحت سابع أرض يحصد أربع جوائز ويتصدّر أفضل مسلسل عربي في الموريكس دور
أبو العينين: تجربة مصر في التنمية وتحقيق الاستقرار خلال الـ 10 سنوات الماضية نموذج للدول الأفريقية
كأس إنتركونتيننتال.. بيراميدز يتفوق على أهلي جدة بعد مرور 30 دقيقة
استبعاد صلاح .. تشكيل ليفربول ضد ساوثهامبتون في كأس كاراباو
رئيس وزراء فلسطين: التحركات الدولية تمثل التزامًا بحل الدولتين ورفضًا لممارسات الاحتلال الإسرائيلي
المرشد الإيراني: رفعنا تخصيب اليورانيوم إلى 60% لتلبية احتياجاتنا وليس لصناعة قنبلة نووية
أبو العينين يعبر عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر حل الدولتين بالأمم المتحدة
توك شو

أحمد موسى يشيد بكلمة الرئيس أردوغان عن غزة: أظهر جرائم إسرائيل بالصور

أحمد موسى
أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن الفترة الحالية تشهد أسوأ فترة انقسام في تاريخ أمريكا وهذا بحسب ما قاله الرئيس السابق أوباما، معلقا: معلقا الكلام ده حقيقي وأغلب العالم ضد أمريكا وإسرائيل.

وتابع أحمد موسى ، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن ترامب ظل يمجد في نفسه وعن إنجازاته وماذا فعله لأمريكا خلال فترة حكمه، ولم يتحدث عن غزة سوى دقائق من أصل 55 دقيقة هي مدة كلمته.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، أن كلمة الرئيس التركي أردوغان كانت من أقوى الكلمات عن غزة وأظهر صورًا من سيدات لسيدات تريد الحصول على مساعدات وأطفال يعانون من البتر وهاجم إسرائيل.

واستطرد أن الرئيس الإندونيسي كلامه مهم منذ الأمس واليوم، وأهمية كلامه تأتي من الضغط الأمريكي المتواصل على جاكرتا وهي أكبر دولة إسلامية من أجل استقبال الفلسطينيين والتطبيع مع إسرائيل ولكن رئيس إندونيسيا أكد أنه لا تطبيع مع تل أبيب قبل قيام دولة فلسطينية.

أحمد موسى السيسي غزة

