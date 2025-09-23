قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مربوحة راحت المستشفى .. اعرف مرض رحمة أحمد وسبب الإصابة به
لا سكر ولا زيت.. استبعاد هذه الفئات من التموين بعد التحديث الجديد
الإغاثة الطبية بغزة تحذر من كارثة صحية جراء نقص الوقود داخل مستشفيات القطاع
بمشاركة 20 شيف.. مهرجان الرمان يجذب السياح بالغردقة
أبو العينين في مؤتمر دولي بالأمم المتحدة: مجموعة كليوباترا بدأت من الصحراء لتصبح كيانا عالميا يصدر لـ100 دولة
تحت سابع أرض يحصد أربع جوائز ويتصدّر أفضل مسلسل عربي في الموريكس دور
أبو العينين: تجربة مصر في التنمية وتحقيق الاستقرار خلال الـ 10 سنوات الماضية نموذج للدول الأفريقية
كأس إنتركونتيننتال.. بيراميدز يتفوق على أهلي جدة بعد مرور 30 دقيقة
استبعاد صلاح .. تشكيل ليفربول ضد ساوثهامبتون في كأس كاراباو
رئيس وزراء فلسطين: التحركات الدولية تمثل التزامًا بحل الدولتين ورفضًا لممارسات الاحتلال الإسرائيلي
المرشد الإيراني: رفعنا تخصيب اليورانيوم إلى 60% لتلبية احتياجاتنا وليس لصناعة قنبلة نووية
أبو العينين يعبر عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر حل الدولتين بالأمم المتحدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فضيحة بشبين القناطر.. القصة الكاملة لضبط مدير مدرسة تحر.ش بطالبات داخل غرفة الصلاة

الواقعة
الواقعة
إبراهيم الهواري

تجرد مدير مدرسة ثانوي بمحافظة القليوبية من مسؤوليته كمسئول تربوي وقام بالتحرش بطالبة فى الصف الأول الثانوى وملامسة أجزاء من جسدها الأمر الذي تسبب في إصابة الطالبة بحالة من الضيق النفسي والاكتئاب.

تحريات الواقعة

وتبين من تحريات أن الطالبة المجنى عليها تبلغ من العمر 15 عاما وأن مدير المدرسة عرض عليها هدايا قيمة نظير موافقتها على التحرش بها وملامسة أجزاء من جسدها، لكنها رفضت واستغاثت بالطلاب والمدرسين الذين حضروا على الفور وأمسكوا بمدير المدرسة وقاموا بتحرير محضر رسمي اتهموه فيه بالتحرش بالطالبة، مستغلا سلطته عليها وصغر سنها.
فيما استمعت أجهزة الأمن لأقوال الطالبة رسميا والتي أكدت خلالها أن مدير المدرسة عرض عليها هدايا نظير التحرش بها وملامسة جسدها لكنها استغاثت ومنعته من ارتكاب الفعل الفاضح معها، وتعدت عليه بالضرب دفاعا عن نفسها وتمكنت من الإفلات منه.

فيديوهات وصور لحالات أخرى

وكشفت التحقيقات أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ اعترف المتهم خلال استجوابه بأنه كان يستهدف الفتيات اللاتي يواجهن مشكلات أسرية أو يفتقدن الرقابة العائلية حتى يضمن عدم كشف أمره بسهولة، حيث إنها ليست الواقعة الأولى.


كما تبين بعد تفريغ الهاتف المحمول الخاص بالمتهم،  العثور بداخله على عدد من مقاطع الفيديو الخاصة بتعديه على عاملات نظافة وبعض المدرسات ، وصور لطالبات بأوضاع خادشة للحياء.
من جانبها أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، أن واقعة مضايقة الفتاة المنسوبة إلى مدير مدرسة بإحدى الإدارات التعليمية بالمحافظة جرت داخل مدرسة خاصة، وليست تابعة للتعليم الحكومي، مؤكدا أنه فور على المديرية بالواقعة تواصلت مع الجهات المعنية، مشيرا إلى أن النيابة العامة تتولى التحقيقات في الوقت الحالي، وسيتم اتخاذ القرارات القانونية والإدارية المناسبة عقب صدور قرار النيابة.

إستبعاد المتهم 

كما أكدت "تعليم القليوبية"، أن الوزارة تتعامل بمنتهى الحزم مع أي واقعة تمس الطلاب أو تهدد سلامتهم، وأنها لن تتهاون في تطبيق القوانين واللوائح حفاظا على القيم التربوية والبيئة التعليمية الآمنة.
وأوضح وكيل الوزارة أنه تقرر استبعاد مدير المدرسة من موقعه وتعيين مدير آخر لمباشرة الأعمال لحين الانتهاء من التحقيقات الجارية في الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون.

تفاصيل الواقعة

وتعود البداية إلى تلقي اللواء محمد السيد مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، ببلاغ من النجدة يفيد بتعرض طالبة تُدعى "ر.ا.س" مقيمة بقرية طحانوب، للتحرش من قِبل مدير المدرسة ويدعى "م.ف.ف" 58 سنة، مقيم بكفر شبين دائرة المركز.
كشفت التحريات ، أن مدير المدرسة استدعى الطالبة إلى مكتبه، ثم استدرجها إلى غرفة المصلية، وعرض عليها هاتفا محمولا، مقابل ملامسة أجزاء من جسدها، لكنها رفضت تصرفاته فضربته مدافعة عن نفسها، قبل أن تهرب من الغرفة وتبلغ شقيقها، الذي سارع بالاتصال بالنجدة.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

