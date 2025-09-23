قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أزمة مالية تضرب الزمالك.. وصرف مستحقات اللاعبين في مهب الريح
اقتصادية قناة السويس تضيف إنجازًا عالميًا في مجال تداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد
فيفا يصف محمد صلاح كأسطورة خالدة في البريميرليج رغم خسارته للكرة الذهبية 2025
مدير مدرسة بالقليوبية يتحرش بطالبة في غرف الصلاة.. ما القصة؟
الأهلي أمام اختبار صعب قبل القمة.. تعرف على موقف المارد الأحمر وأبرز الغيابات
ثروات غامضة في أعماق البحار.. مشروع عالمي يكشف أسرار المحيطات
بصاروخ آر بي جي.. مصرع أول جندي إسرائيلي خلال عملية عربات جدعون 2
حظر التجول بنيويورك.. أمر بحصر تحركات الإيرانيين من الفندق إلى مقر الأمم المتحدة
المشاط: حريصون على تقوية العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية وتبادل الخبرات مع سنغافورة
شرق بورسعيد تحصد المركز الثالث عالميا بمؤشر أداء الموانئ للحاويات لعام 2024
رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط يُرحب باعتراف كبرى الدول بالدولة الفلسطينية
9 خبراء من جنوب إفريقيا يطلعون على أحدث تقنيات دار الطباعة ومركز النقد بمصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

مدير مدرسة بالقليوبية يتحرش بطالبة في غرف الصلاة.. ما القصة؟

تعليم القليوبية
تعليم القليوبية
إبراهيم الهواري

في واقعة مؤسفة شهدتها إحدى المدارس بشبين القناطر محافظة القليوبية، حيث فقد مدير مدرسة معنى الأخلاق والشرف وقام بالتحرش بإحدى الطالبات. 

أسرة تتهم مدير مدرسة بالتحرش بابنتها

اتهمت أسرة مدير مدرسة  بشبين القناطر بالتحرش بابنتها المقيدة بالصف الأول الثانوي.

وأكدت أسرة الطالبة أن ابنتهم تعاني من حالة نفسية سيئة. 

وكشفت التحقيقات الأولية أن مدير المدرسة ويدعى "م.ف.ف" 58 سنة، استدرج الطالبة إلى غرفة المصلية داخل المدرسة، وعرض عليها هاتفًا محمولًا وخاتم ذهب مقابل ملامسة أجزاء من جسدها، والطالبة رفضت مساومته واعتدت عليه بالضرب، قبل أن تهرب وتبلغ شقيقها الذي سارع بالاتصال بالنجدة.

صور وفيديوهات خادشة للحياء لطالبات أخريات

وتبين العثور على عدد كبير من الصور والفيديوهات الخادشة للحياء لطالبات أخريات، بجانب مقتنيات وأموال كان يستخدمها في استدراج ضحاياه.

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية أن واقعة التحرش المنسوبة إلى مدير مدرسة بإحدى الإدارات التعليمية بالمحافظة جرت داخل مدرسة خاصة، وليست تابعة للتعليم الحكومي.

وقالت المديرية إنه فور علمها بالواقعة، تواصلت مع الجهات المعنية، مشيرة إلى أن النيابة العامة تتولى التحقيقات في الوقت الحالي، وسيتم اتخاذ القرارات القانونية والإدارية المناسبة عقب صدور قرار النيابة.

وشددت تعليم القليوبية، على أن الوزارة تتعامل بمنتهى الحزم مع أي واقعة تمس الطلاب أو تهدد سلامتهم، وأنها لن تتهاون في تطبيق القوانين واللوائح حفاظًا على القيم التربوية والبيئة التعليمية الآمنة.

وتعود البداية إلى تلقي اللواء محمد السيد مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، ببلاغ من النجدة يفيد بتعرض طالبة تُدعى "ر.ا.س" مقيمة بقرية طحانوب، للتحرش من قِبل مدير المدرسة ويدعى "م.ف.ف" 58 سنة، مقيم بكفر شبين دائرة المركز.

كشفت التحريات ، أن مدير المدرسة استدعى الطالبة إلى مكتبه، ثم استدرجها إلى غرفة المصلية، وعرض عليها هاتفا محمولا، مقابل ملامسة أجزاء من جسدها، لكنها رفضت تصرفاته فضربته مدافعة عن نفسها، قبل أن تهرب من الغرفة وتبلغ شقيقها، الذي سارع بالاتصال بالنجدة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة

تعليم القليوبية القليوبية مدير مدرسة يتحرش بطالبة

