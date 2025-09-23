قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

استبعاد مدير المدرسة المتهم بالتحرش بطالبة ثانوى بالقليوبية

مدرسة
مدرسة
إبراهيم الهواري

أعلن مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، أنه بشأن ما أثير حول اتهام مدير مدرسة خاصة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالتحرش بإحدى الطالبات، فقد تم تشكيل لجنة من التعليم الخاص تضم لجانا قانونية ومالية، تحت إشراف إدارة شبين القناطر التعليمية.
وأوضح وكيل الوزارة أنه تقرر استبعاد مدير المدرسة من موقعه وتعيين مدير آخر لمباشرة الأعمال لحين الانتهاء من التحقيقات الجارية في الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون.
وأكد أن المديرية تتابع سير التحقيقات عن كثب، ولن تتهاون في اتخاذ أي قرار يحفظ حقوق الطلاب وأولياء الأمور ويضمن انتظام العملية التعليمية.
وكشفت التحريات أن مدير المدرسة "م.ف.ف" (58 عامًا – مقيم بكفر شبين)، استدرج الطالبة إلى غرفة المصلية داخل المدرسة، وعرض عليها هاتفًا محمولًا وخاتمًا ذهبيًا مقابل ملامسة أجزاء من جسدها، إلا أن الطالبة رفضت مساومته واعتدت عليه بالضرب، قبل أن تهرب وتبلغ شقيقها الذي سارع بالاتصال بالنجدة.
وعلى الفور، تمكن المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة. 
كما أسفر فحص هاتفه المحمول وخزينة مكتبه عن العثور على صور وفيديوهات خادشة للحياء تخص طلابًا آخرين، بجانب مقتنيات وأموال كان يستخدمها في استدراج ضحاياه.
وتواصل جهات التحقيق مباشرة التحقيقات مع المتهم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

