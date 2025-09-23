قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مربوحة راحت المستشفى .. اعرف مرض رحمة أحمد وسبب الإصابة به
لا سكر ولا زيت.. استبعاد هذه الفئات من التموين بعد التحديث الجديد
الإغاثة الطبية بغزة تحذر من كارثة صحية جراء نقص الوقود داخل مستشفيات القطاع
بمشاركة 20 شيف.. مهرجان الرمان يجذب السياح بالغردقة
أبو العينين في مؤتمر دولي بالأمم المتحدة: مجموعة كليوباترا بدأت من الصحراء لتصبح كيانا عالميا يصدر لـ100 دولة
تحت سابع أرض يحصد أربع جوائز ويتصدّر أفضل مسلسل عربي في الموريكس دور
أبو العينين: تجربة مصر في التنمية وتحقيق الاستقرار خلال الـ 10 سنوات الماضية نموذج للدول الأفريقية
كأس إنتركونتيننتال.. بيراميدز يتفوق على أهلي جدة بعد مرور 30 دقيقة
استبعاد صلاح .. تشكيل ليفربول ضد ساوثهامبتون في كأس كاراباو
رئيس وزراء فلسطين: التحركات الدولية تمثل التزامًا بحل الدولتين ورفضًا لممارسات الاحتلال الإسرائيلي
المرشد الإيراني: رفعنا تخصيب اليورانيوم إلى 60% لتلبية احتياجاتنا وليس لصناعة قنبلة نووية
أبو العينين يعبر عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر حل الدولتين بالأمم المتحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

باكستان والمجر تبحثان تعزيز التعاون الثنائي بمناسبة مرور 60 عاماً على العلاقات الدبلوماسية

باكستان والمجر
باكستان والمجر
أ ش أ

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وذلك بمناسبة مرور 60 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية. 


وخلال اللقاء الذي جرى على هامش الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد الجانبان التزامهما بتعزيز العلاقات الثنائية وذلك من خلال استكشاف آفاق جديدة للتعاون- وذلك وفق بيان لوزارة الخارجية الباكستانية. 


وأكد دار، رغبة باكستان في تعميق الروابط التجارية والاستثمارية مع المجر، مشيراً إلى الخطوات التي تتخذها الحكومة الباكستانية لتسهيل الاستثمارات المجرية داخل البلاد. 
من جانبه، أعرب وزير الخارجية المجري، عن شكره لرئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء على دعمهما المباشر للاستثمارات المجرية في باكستان.


واتفق الجانبان على الإسراع في الانتهاء من اتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة، وتوقيع اتفاقية تعاون في مجال الطيران المدني، والشروع في تشغيل رحلات جوية مباشرة بين البلدين، إضافة إلى إتمام اتفاقية إلغاء التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية والرسمية.


كما شكر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية المجري على تخصيص 400 منحة دراسية للطلبة الباكستانيين، فيما أكد سيارتو التزام حكومته بمواصلة دعم فرص التعاون التعليمي للطلاب الباكستانيين في المجر.


وتناول الجانبان أيضاً قضايا السلام والأمن الإقليمي والدولي خلال اللقاء.

رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو العلاقات الثنائية العلاقات الدبلوماسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

مواعيد غلق المحلات في الشتاء2025

خلال أيام.. موعد تطبيق غلق المحلات في التوقيت الشتوي 2025

مفتي السعودية

إجراء عاجل من خادم الحرمين بعد وفاة مفتي السعودية

محمد صلاح

فيفا يفاجئ محمد صلاح عقب خسارة الكرة الذهبية 2025.. ماذا حدث؟

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقه قمة جديدة| انخفاض أسعار الذهب الان.. وهذه قيمة عيار 21

الرئيس الفرنسي مع الشرطي

فيديو لإحراج رئيس دولة.. الشرطة الأمريكية توقف سيارة ماكرون لأجل مرور ترامب

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

عاجل.. وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية

النادي الأهلي

القرار قيد الدراسة.. المرشح لتدريب الأهلي ينهي تعاقده مع عملاق البرتغال

ترشيحاتنا

محافظ الأقصر يفتتح مدرسة جديدة بالطود تستوعب 800 طالب

محافظ الأقصر يفتتح مدرسة جديدة بالطود تستوعب 800 طالب.. صور

محافظ البحر الأحمر يكرم المتفوقين دراسيا بالمراحل التعليمية المختلفة

محافظ البحر الأحمر يكرم المتفوقين دراسيا بالمراحل التعليمية المختلفة

جانب من الفعاليات

جامعة كفر الشيخ تنظم حفلاً لاستقبال طلاب الهندسة الجدد .. صور

بالصور

مربوحة راحت المستشفى .. اعرف مرض رحمة أحمد وسبب الإصابة به

رحمة احمد
رحمة احمد
رحمة احمد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول رقائق البطاطس يوميًا؟ مخاطر صادمة

أضرار تناول رقائق البطاطس يوميًا
أضرار تناول رقائق البطاطس يوميًا
أضرار تناول رقائق البطاطس يوميًا

مشروب شباب الجامعة.. اعرف فوائد الماتشا للصحة

الماتشا
الماتشا
الماتشا

فوائد غير متوقعة عند استخدام زيت الأرجان للشعر.. يعالج 7 مشاكل خطيرة

زيت الأرجان
زيت الأرجان
زيت الأرجان

فيديو

وفاة مفتي المملكة

رحيل قامة دينية كبيرة.. وفاة مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ

طلاق مسلم ويارا

​مش مسامح أمي وأختي.. شقيقة مسلم تهاجمه وتصفه بـ المجنون

جوائز الكرة الذهبية

جوائز الكرة الذهبية 2025 .. مفاجآت بالجملة

استخراج رخصة القيادة

شروط استخراج رخصة القيادة بعد تعديل اللائحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد