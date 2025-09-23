باكستان والمجر تبحثان تعزيز التعاون الثنائي بمناسبة مرور 60 عاماً على العلاقات الدبلوماسية

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وذلك بمناسبة مرور 60 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية.



وخلال اللقاء الذي جرى على هامش الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد الجانبان التزامهما بتعزيز العلاقات الثنائية وذلك من خلال استكشاف آفاق جديدة للتعاون- وذلك وفق بيان لوزارة الخارجية الباكستانية.



وأكد دار، رغبة باكستان في تعميق الروابط التجارية والاستثمارية مع المجر، مشيراً إلى الخطوات التي تتخذها الحكومة الباكستانية لتسهيل الاستثمارات المجرية داخل البلاد.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية المجري، عن شكره لرئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء على دعمهما المباشر للاستثمارات المجرية في باكستان.



واتفق الجانبان على الإسراع في الانتهاء من اتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة، وتوقيع اتفاقية تعاون في مجال الطيران المدني، والشروع في تشغيل رحلات جوية مباشرة بين البلدين، إضافة إلى إتمام اتفاقية إلغاء التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية والرسمية.



كما شكر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية المجري على تخصيص 400 منحة دراسية للطلبة الباكستانيين، فيما أكد سيارتو التزام حكومته بمواصلة دعم فرص التعاون التعليمي للطلاب الباكستانيين في المجر.



وتناول الجانبان أيضاً قضايا السلام والأمن الإقليمي والدولي خلال اللقاء.